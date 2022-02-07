В США испытывают 'супервакцину' против COVID-19: чем она отличается и как работает

В Армейском научно-исследовательском американском институте имени Уолтера Рида (WRAIR) начались испытания на людях панкоронавирусной вакциныSpFN. Ее создали с использованием наночастиц шиповидного белка, она предназначена для защиты от большого количества вариантов коронавируса.

В случае успеха, утверждают разработчики, больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации. Вместе с тем некоторые специалисты высказывают сомнения относительно эффективности американского "чудо-оружия" против COVID-19, говорится в материале DW.

SpFN – это белковая вакцина. Ее принцип действия аналогичен Novavax, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в конце декабря 2021 года.

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Американский панкоронавирусный препарат базируется на ферритине – эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину универсальной, а также легко модифицируемой.

Ранее одобренные вакцины также нацелены на этот шиповидный белок, потому что именно через него различные варианты коронавируса проникают в клетки человека. По словам разработчиков, после вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на клетках и, соответственно, заражать человека.

Вместе с тем вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, предотвращая размножение вируса. SpFN также содержит усилитель ALFQ, который немедленно активизирует иммунную систему. Изобретатели говорят, что благодаря этому усилителю "супервакцина" получилась особенно безопасной и эффективной.

В отличие от мРНК-вакцин SpFN не нужно держать в холодильнике при двузначных температурах ниже нуля, что значительно упрощает хранение и доставку, как и в случае с Novavax.

Вакцина SpFN была разработана в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида в Силвер-Спринге (штат Мэриленд, США). Сначала ее протестировали на бенгальских макаках. У них, по данным исследователей, вакцинация вызвала появление сильных нейтрализующих антител против исходного коронавируса, а также против четырех других его вариантов – Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Кроме того, она была эффективна против вируса SARS-1, хотя он значительно отличается от SARS-CoV-2.

Исследователи из WRAIR в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, написали, что антитела, появляющиеся в результате использования SpFN, также должны быть способны бороться со штаммом Омикрон. Отмечается, что после успешных испытаний на макаках уже были проведены исследования первой фазы и на людях.

"Они должны проложить путь для универсальной вакцины, которая защищает не только от текущих вариантов вируса, но и от будущих. Мы хотели бы дождаться получения клинических данных, прежде чем публиковать их, но пока все идет именно так, как надеялись", – пояснил один из создателей SpFN Кайвон Моджаррад.

Медицинский советник Белого дома, главный американский инфекционист Энтони Фаучи выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе разработка универсальной вакцины против коронавируса может внести вклад в предотвращение следующей пандемии.

"Много инвестируется не только в улучшение имеющихся у нас вакцин против SARS-CoV-2, но и в разработку препаратов следующего поколения, особенно универсальных вакцин против COVID-19", – отметил Фаучи.

Другие же специалисты подчеркивают, что человечеству еще предстоит убедиться, действительно ли препарат, разработанный американскими военными учеными из WRAIR, представляет собой "чудо-оружие", которое станет переломом в борьбе с пандемией и сдержит распространение новых вариантов коронавируса.

"Не вижу в данном случае "чудодейственной вакцины". Еще неизвестно, защищает ли она от всех мыслимых вариантов SARS-CoV-2, которых сегодня даже не существует. Я бы отнесся к этому скептически", – заявил иммунолог и научный директор Немецкого исследовательского центра ревматизма в Берлине Андреас Радбрух.

Глава немецкого общества иммунологии Карстен Вацль добавил, что белковые вакцины дешевле и их проще хранить – это их преимущества перед мРНК-вакцинами, особенно для бедных стран. Однако возникающий после введения белковой вакцины иммунитет тоже "не вечен, так что и в этом случае прививки придется повторять".

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