В Украине расширилась 'красная' зона карантина: где ужесточили ограничения с 11 февраля

С пятницы 11 февраля в Украине еще в трех регионах ужесточили эпимедиологические ограничения, связанные с распространением COVID-19. В частности, в "красную" зону перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Решение об усилении карантинных мер приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Закарпатской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, а также уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

Луганская и Хмельницкая области также соответствуют "красной" зоне карантина по этим индикаторам. При чем в Хмельницкой области при норме уровня госпитализации не более 60 человек на 100 тысяч населения, показатель превышен почти в два раза.

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Стоит отметить, что ранее в "красную" зону попали Ивано-Франковская и Ривненская области. Лишь один регион в стране остается в "желтой" зоне – Полтавщина. Другие области соответствуют "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.

Напомним, за сутки 10 февраля коронавирусом в Украине заболело еще 41 229 граждан, в частности 3369 несовершеннолетних и 1247 медработников. За последние сутки 3936 человек из-за осложнений недуга попали в больницы. Также за 10 февраля COVID-19 унес жизни 236 людей, а 20 850 его побороли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не планируют вводить локдаун, несмотря на увеличение количества новых больных коронавирусом. На территории страны продолжит действовать адаптивный карантин, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.