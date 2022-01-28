Украина побила новый рекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки: заболели свыше 34 тыс. человек

За сутки 27 января в Украине подтвердили 34,4 тыс. новых случаев COVID-19. Это стало новым рекордом за все время пандемии. Намного меньше людей выздоровели – 6142. В то же время коронавирус унес жизни еще 144 украинцев.

Также накануне в Украине госпитализировали 3342 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение суток 27 января в стране провели 168 тыс. тестирований на диагностику коронавируса. Среди новых инфицированных оказалось 5341 ребенок и 808 медиков. Вакцинацию от COVID-19 прошли еще 81 098 украинцев.

Наибольшее количество случаев за сутки выявлено в Ивано-Франковской области – 2807, во Львовской – 2793 заражений и в Одесской – 2406 случая заболевания COVID-19. Меньше всего за сутки заболело в Кировоградской области – 181 человек, Луганской – 557 человек и в Николаевской – 598 случаев инфицирования.

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Самый высокий уровень госпитализации сохраняется в Ивано-Франковской области, где занято 63% ковидных коек, а также в Черновицкой – там занято 51% коек пациентами с COVID-19 и подозрением на него. Наименьший показатель госпитализации в городе Киев – 17%, а также в Херсонской и Запорожской областях – по 18%.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 30,1 млн прививок. Из них первую дозу вакцины получили 15,2 млн граждан, две – 14,5 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что две трети пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в штамме Омикрон ранее уже переболели коронавирусом. Среди них больше всего тех, кто работает в социальной сфере – школах, больницах, а также людей, проживающих под одной крышей в больших семьях.

Также национальный секретарь Итальянского общества педиатрии Элена Боццола заявила, что симптомы штамма коронавируса Омикрон у детей и подростков практически не отличаются от симптомов обычной простуды. Самые распространенные из них – это кашель, насморк, повышение температуры и боль в горле.