В ВОЗ заявили, что Европа вышла на плато волны Омикрона: что это значит и стоит ли ждать прекращения пандемии

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за прошедшую неделю в Европе выявили рекордные 12 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Он отметил, что регион уже вышел на плато заболевания, и сейчас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса.

Отмечается, что рекордная заболеваемость в значительной степени обусловлена ​​высококонтагиозным вариантом Омикрон. Об этом Ханс Клюге заявил во время брифинга, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

По его словам, сейчас пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, однако в то же время в ВОЗ отмечают, что благодаря совпадению многих факторов можно обуздать дальнейшее развитие болезни.

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В частности, большое количество вакцинаций и выработка природного иммунитета к Омикрону, сезонная пауза после завершения зимы и тот факт, что вариант Омикрон переносится легче, в ВОЗ намерены использовать для подавления дальнейшего распространения заболевания.

"Эта ситуация, в которой мы еще за время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность достичь длительного периода покоя и более высокой защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже в случае появления более опасного штамма. Этот период следует рассматривать как "прекращение огня", которое впоследствии может принести нам длительное затишье", – заявили в ВОЗ.

В то же время в ВОЗ отметили что уровень госпитализации продолжает расти в основном в странах с низким показателем вакцинации населения. Однако в эту волну в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось.

По данным портала Worldometres, за все время пандемии COVID-19 в мире заболело более 386 миллионов человек. Из них 305 миллионов побороли недуг, однако более 5,7 миллионов человек умерли от коронавируса.

Напомним, эксперт по коронавирусу, доктор Тарас Жиравецкий спрогнозировал, что через три недели волна заболевания коронавирусом должна пойти на убыль. Однако сейчас она подходит к пику, на котором прогнозируют более 200 000 новых случаев в сутки.

За сутки 2 февраля в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за время пандемии. Заражение подтвердили у 4446 детей и 1035 медицинских работников, а в больницы попали 4136 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в течение 2022 года в Украине планируется вакцинировать не менее 70% взрослого населения. Кроме того, в планах правительства ревакцинировать бустерной дозой тех, кто получил две прививки в 2021 году;

в ВОЗ заявили, что многие страны еще не достигли пика заболеваемости высококонтагиозным штаммом коронавируса Омикрон. Поэтому меры, введенные для сдерживания его распространения, следует постепенно ослаблять.