В ВОЗ заявили, что Европа вышла на плато волны Омикрона: что это значит и стоит ли ждать прекращения пандемии

Алексей Лютиков
Коронавирус
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В ВОЗ заявили, что Европа вышла на плато волны Омикрона: что это значит и стоит ли ждать прекращения пандемии

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за прошедшую неделю в Европе выявили рекордные 12 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Он отметил, что регион уже вышел на плато заболевания, и сейчас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса.

Отмечается, что рекордная заболеваемость в значительной степени обусловлена ​​высококонтагиозным вариантом Омикрон. Об этом Ханс Клюге заявил во время брифинга, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

По его словам, сейчас пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, однако в то же время в ВОЗ отмечают, что благодаря совпадению многих факторов можно обуздать дальнейшее развитие болезни.

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В частности, большое количество вакцинаций и выработка природного иммунитета к Омикрону, сезонная пауза после завершения зимы и тот факт, что вариант Омикрон переносится легче, в ВОЗ намерены использовать для подавления дальнейшего распространения заболевания.

"Эта ситуация, в которой мы еще за время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность достичь длительного периода покоя и более высокой защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже в случае появления более опасного штамма. Этот период следует рассматривать как "прекращение огня", которое впоследствии может принести нам длительное затишье", – заявили в ВОЗ.

В то же время в ВОЗ отметили что уровень госпитализации продолжает расти в основном в странах с низким показателем вакцинации населения. Однако в эту волну в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось.

По данным портала Worldometres, за все время пандемии COVID-19 в мире заболело более 386 миллионов человек. Из них 305 миллионов побороли недуг, однако более 5,7 миллионов человек умерли от коронавируса.

Статистика COVID-19 в мире

Напомним, эксперт по коронавирусу, доктор Тарас Жиравецкий спрогнозировал, что через три недели волна заболевания коронавирусом должна пойти на убыль. Однако сейчас она подходит к пику, на котором прогнозируют более 200 000 новых случаев в сутки.

За сутки 2 февраля в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за время пандемии. Заражение подтвердили у 4446 детей и 1035 медицинских работников, а в больницы попали 4136 больных.

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