В ВОЗ заявили, что Омикрон может стать 'предвестником' конца пандемии, но в Европе заболеваемость бьет рекорды

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что появление варианта коронавируса Омикрон, вероятно, может стать предвестником конца пандемии. При этом он спрогнозировал, что пик заболеваемости еще не наступил.

По словам Клюге, в марте на европейском континенте COVID-19 может заболеть до 60% населения. Об этом сообщает издание La Repubblica.

В ВОЗ также предупредили, что истинный конец пандемии еще далеко, но прогнозы специалистов позволяют предполагать, что чрезвычайная фаза с коронавирусом завершится уже в 2022 году.

"Я уверен, что мы сможем выйти из фазы чрезвычайной ситуации в 2022 году и отреагировать на другие угрозы здоровью людей, которые срочно требуют нашего внимания", – сказал Ханс Клюге.

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В это же время страны Европы фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. К примеру, Германия достигла рекордной еженедельной заболеваемости в 940,6 случаев на 100 тысяч жителей.

Также новый суточный рекорд заболеваемости показали Нидерланды – в течение двух дней подряд – 29-30 января в стране регистрируют более 75 тысяч новых заражений.

Чрезвычайно высокие показатели заболеваемости также сохраняются во Франции. За сутки 29 января там зарегистрировали более 332 тысяч случаев COVID-19. Впрочем, следует отметить, что 30 января было выявлено гораздо меньше случаев инфицирований – 249 тысяч.

В свою очередь итальянские специалисты утверждают, что страна уже прошла пик заболеваемости Омикроном. Если 18 января в Италии было более 228 тысяч случаев коронавируса, то за 30 января выявили в два раза меньше – 104 тысячи новых заболевших.

Директор Клиники инфекционных болезней поликлиники Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти отмечает, что эпидемия в Италии находится в фазе плато и идет на спад. Впрочем он поясняет, что нельзя сравнивать теперешние цифры с показателями предыдущих волн заболеваний.

"Мы вышли из разрушительного периода Covid, мы его, так сказать, смягчили. Это означает, что люди все еще могут быть инфицированы, но мы обнаружили, что от всех вариантов вакцины защищают от самых тяжелых форм, от заражения и, возможно, даже от самой болезни. На практике это означает научиться жить с менее смертельным вирусом", – говорит специалист.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в течение трех недель заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в семь раз. По его словам, стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации связано с распространением штамма Омикрон.