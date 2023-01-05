В ВОЗ заявили об угрозе еще одной волны пандемии из-за нового штамма коронавируса Omicron XBB.1.5: что о нем известно

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса Omicron XBB.1.5. Всего за несколько недель он стал доминирующим штаммом в США, увеличив долю с 4 до 40% среди всех COVID-штаммов.

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Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на заявление ВОЗ. Отмечается, что штамм Omicron XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах мира и в настоящее время ВОЗ анализирует тяжесть вызываемой им болезни.

"Мы озабочены его преимуществом в росте, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части Соединенных Штатов, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты", – прокомментировала технический специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхов.

В ВОЗ еще не знают, является ли XBB.1.5 более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты. ВОЗ планирует внимательно следить за лабораторными исследованиями, данными больниц и уровнем заражения, чтобы узнать больше о его влиянии на пациентов. В то же время иммунитет, созданный вакцинацией и предыдущими штаммами, позволяет врачам надеяться, что роста госпитализации и смертности не будет.

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Ашиш Джа выразил мнение, что тесты на COVID и "противовирусные таблетки Paxlovid и Molnupiravir должны работать отлично" против XBB.1.5. Также он посоветовал людям приобрести двухвалентный бустер, провести тестирование перед посещением больших собраний или перед встречей с пожилыми людьми или людьми с ослабленным иммунитетом, а также носить высококачественную маску в многолюдных закрытых помещениях.

Отмечается, что в 2022 году Соединенные Штаты страдали от COVID гораздо меньше, чем годом ранее. Уровень смертности уменьшился примерно в семь раз, а количество госпитализаций – почти в три раза.

Что такое XBB.1.5

Британское издание BBC утверждает, что это еще одно ответвление доминирующего во всем мире варианта Omicron, последовавшего за предыдущими вариантами Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

С момента своего появления в конце 2021 года Omicron превзошел все предыдущие версии коронавируса и породил много подвариантов, которые даже заразнее оригинальных. Симптомы XBB.1.5 похожи на симптомы предыдущих штаммов Omicron, но подтверждать это еще рано. Большинство людей испытывают симптомы, похожие на простуду.

Считается, что XBB.1.5 развился из XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но не был классифицирован органами здравоохранения как так называемый "вариант, вызывающий беспокойство". Впоследствии XBB имел мутацию, которая помогла ему победить иммунную защиту организма, но это же качество также уменьшило его способность инфицировать клетки человека.

Профессор Венди Баркли из Имперского колледжа Лондона сказала, что XBB.1.5 имеет мутацию, известную как F486P, восстанавливающую эту способность связываться с клетками, продолжая избегать иммунитета. Это облегчает его распространение. Она сказала, что эти эволюционные изменения были как "ступени", поскольку вирус эволюционирует, чтобы найти новые способы обойти механизмы самозащиты организма.

Ученые из Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что XBB.1.5 имеет "преимущество роста" над всеми другими наблюдаемыми до сих пор подвариантами. Но они также сказали, что нет никаких признаков, что это серьезнее или вреднее предыдущих вариантов Omicron.

Напомним, в начале декабря 2022 года в ВОЗ отчитались, что в мире уже около 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу, но призвали не терять бдительность к болезни, так как сохраняется угроза появления новых штаммов.

Однако уже 20 декабря новая вспышка коронавируса накрыла Китай – только за один день в стране заболело 37 млн человек, что составляет 18% населения страны. Эта вспышка заболевания стала самой большой в мире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в конце декабря 2022 тоже увеличилось количество больных коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, в больницах стало больше госпитализированных. Поэтому 23 декабря украинское правительство продлило срок коронавирусного карантина до 30 апреля 2023 года.

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