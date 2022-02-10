Вид сертификата о бустерной COVID-вакцинации изменят: в Дії показали обновленный вариант

Стало известно, как выглядит обновленный вариант сертификата о бустерной вакцинации от коронавируса. В него добавили эмодзи и надпись о виде прививки.

Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса госуслуг онлайн Дія. Также там опубликована и соответствующая картинка (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

"Один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе вакцины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в документ добавлено эмодзи в виде шприца и надпись "Booster vaccine dose".

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Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве дали подробные инструкции, что делать, если в приложение Дія не подтягивается сертификат о бустерной дозе вакцины.

Такие документы украинцы получили возможность генерировать в приложении с 1 февраля.