Штамм "Омикрон" будет "ходить" по стране вплоть до июля, однако основную вспышку заболеваемости ожидаем в ближайшие 1,5–2 месяца.

И уверена, что коллеги-инфекционисты со мной согласятся, – он не будет последним. За ним последует новый штамм коронавируса. И подозреваю, что к нему Украина снова не будет готова, как и два года назад. Ведь сейчас, как и в начале пандемии, мы постоянно получаем информацию о катастрофической нехватке в региональных больницах оборудования, персонала, кислорода, медикаментов. По моей оценке, больницы обеспечены на 20-50% максимум в зависимости от региона. И пока правительство не делает никаких шагов, чтобы обуздать пандемию, здоровье граждан, как и всегда, остается личной заботой каждого.

Поэтому я поделюсь простыми и понятными советами, как снизить риск заболеть "Омикроном".

Вдвое от вашей ежедневной нормы увеличить потребление воды, компотов или узваров. Чай и кофе я не рекомендую. Компоты – это витамины, а вот чай может раздражать стенки кишечника, особенно, если добавить, например, лимон или имбирь. Также витамины и полезные вещества можно получать из овощей и фруктов, рыб, зелени. Еще важная рекомендация – чаще проветривайте дома, чтобы вирус не задерживался. Каждый день делайте влажную уборку, можно с содой или хозяйственным мылом. Специальные дезинфицирующие растворы лучше не использовать. Ведь те же антисептики – это химия, которая остается на поверхностях и выветривается, а вы ее вдыхаете.

Промывайте нос солевым раствором не менее 3 раз в сутки. Но не злоупотребляйте, особенно концентрированными. Выбирайте изотонический раствор промывки носовой полости.

Избегайте скоплений людей, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками и носите чистые маски. Многоразовые маски нужно ежедневно стирать и гладить с обеих сторон, а одноразовые менять каждые три часа.

Вообще главное отличие симптомов "Омикрона" и "Дельты" от других вирусных заболеваний в их скорости. Температура поднимается мгновенно, особенно у детей (у взрослых часто наблюдается не существенное поднятие температуры, которое не коррелируется с реальной тяжестью течения болезни), исчезает желание есть, детки и пожилые люди становятся раздражительными и агрессивными, бессильными и нервными. Именно сопутствующие психологические расстройства выделяют коронавирус среди других простудных заболеваний.

Поэтому своему психическому состоянию нужно уделять особое внимание. Стараться избегать стрессовых ситуаций и нервирующей информации. За несколько часов до сна лучше "выключиться" из информационного пространства, чаще улыбаться, слушать приятную музыку и даже приплясывать.