Хотите расслабиться во время тренировок в более творческой манере? Обратите внимание на удивительное партнерство Cupcake Wines и Obe Fitness. По словам Eatthis, эти новые тренировки включают в себя как освежающие упражнения, так и глотки, дающие вам абсолютный баланс между телом и разумом.

Тренировки Cupcake LightHearted x obé – это разнообразные впечатления для разных вариантов фитнеса. Коллекция Joyfully Active, являющаяся первой фазой, и серия Wine + Unwind, являющаяся второй фазой, разделены на несколько категорий, таких как огненный поток, скульптурное ядро, хип-хоп танцевальное кардио, сила нижней части тела и т.д.

В энергичных HIIT-сессиях или динамических потоках найдется что-то для каждого. Некоторые из этих классов требуют минимального оборудования, в то время как другие рекомендуют иметь блоки для йоги, коврик для йоги или утяжелители для рук. В рамках этой комплексной коллекции участники также могут насладиться сессией "Вино + расслабление" (Wine + Unwind: Sip Session), обеспечивающей расслабление и сближение.

Obé представил серию "Вино + расслабление", включающую сеансы, проводимые дважды в неделю под руководством Лулу С., чтобы добавить еще большее удовольствие. Эти сеансы следуют за ее Wine Down и предлагают экспресс-растяжку, которая идеально сочетается с вином Cupcake LightHearted.

Каждая часть включает один сорт вина Cupcake LightHearted, раскрывающий его дегустационные нотки. Они проходят каждый вторник вечером, увеличивая время релаксации.

Что касается Cupcake LightHearted, то это вино содержит всего 80 калорий. Независимо от того, выбираете ли вы хрустящий совиньон блан, насыщенный шардоне, освежающий пено игре, нежное розовое или мягкое пено нуар, каждый глоток будет еще одним наслаждением для вашего языка. Яркие, фруктовые вкусы Cupcake LightHearted делают его популярным среди тех, кто следит за своей тяжестью и не хочет идти на компромиссы со вкусом.

Принимая во внимание репутацию Obé как производителя интенсивных и эффективных тренировок, неудивительно, что люди любят их живые занятия. Они короткие и длятся всего 28 минут, что дает участникам чувство достижения. Добавьте к этому несколько отличных вин Cupcake LightHearted и вы получите незабываемый опыт тренировки.

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