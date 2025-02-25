Давление под контролем: какая диета снижает сердечные риски для людей с гипертонией

Гипертония является одной из наиболее распространенных проблем здоровья среди взрослого населения, часто остается незамеченной. Высокое артериальное давление может вызвать серьезные сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и другие опасные осложнения.

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Изменения в образе жизни и диета могут существенно снизить эти риски. Одним из самых эффективных подходов к контролю гипертонии является соблюдение специальной диеты, способствующей снижению АД и улучшению общего здоровья, пишет eatthis.com.

Ученые установили, что коррекция образа жизни помогает снизить сердечные риски у таких пациентов. Среди ключевых изменений – регулярная физическая активность, поддержание здоровой массы тела и сокращение употребления алкоголя. Однако самым важным фактором оказалась диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – "Диетические подходы к остановке гипертонии").

По результатам моделирования, внедрение этой диеты вместе с другими изменениями может снизить артериальное давление и предотвратить около 26 000 случаев инфаркта и инсульта среди людей с гипертонией 1-й стадии в течение ближайших десяти лет.

"Эти данные очень важны, ведь хроническая гипертония известна как "тихий убийца". Человек может чувствовать себя хорошо, даже не подозревая, что у него хронически повышенное давление, постепенно ухудшающее состояние организма", - отмечает доктор Джоан Селдж Блейк.

Блейк объясняет, что при постоянно высоком давлении кровяной поток давит на стенки сосудов с избыточной силой, что делает их более жесткими и толстыми, способствуя развитию атеросклероза. Это заставляет сердце работать интенсивнее, поэтому оно постепенно увеличивается и ослабевает.

"В результате могут возникать усталость, одышка и даже сердечный приступ", – предостерегает Блейк. К тому же гипертония негативно влияет на мозговые артерии, что повышает вероятность инсульта.

Говоря о диете DASH, Блейк отмечает, что это сбалансированная система питания, которая включает большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных молочных изделий, источников белка с низким содержанием жира, бобовых, орехов, семян и полезных ненасыщенных растительных масел, а также мини. Она подчеркивает, что снижение потребления натрия еще больше усугубляет положительный эффект этой диеты.

"Рацион DASH содержит калий, магний и кальций, которые играют значительную роль в снижении артериального давления. Однако, самое важное - это взаимодействие всех питательных веществ и биологически активных соединений в продуктах, работающих синергически. Это как оркестр: солист может выполнить прекрасное соло, но в сочетании со всем оркестром".

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