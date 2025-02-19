От овсянки до авокадо: лучшие продукты для тех, кто заботится о здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых распространенных проблем здоровья в мире, но правильное питание может помочь снизить риск осложнений. Включение в рацион полезных продуктов способствует укреплению сердца, улучшению работы сосудов и снижению уровня холестерина.

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Диетологи рекомендуют обратить внимание на определенные продукты, содержащие необходимые питательные вещества для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно продукты следует добавить в свое питание, чтобы заботиться о сердце каждый день.

Орехи

Несмотря на высокое содержание жиров, орехи являются безопасным и полезным дополнением к питанию даже для людей с сердечными заболеваниями.

"Орехи богаты антиоксидантами, полезными жирами и клетчаткой. Достаточно потреблять несколько порций по 28 граммов в неделю, чтобы снизить уровень холестерина и воспалительные процессы в организме", – объясняет диетолог Тина Мариначчо.

Впрочем, она рекомендует контролировать порции: "Поскольку орехи достаточно калорийны, лучше использовать их как дополнение к салатам или йогуртам".

Овсянка

Чтобы начать день с блюда, которое принесет пользу сердцу, следует обратить внимание на овсянку.

Диетолог Эми Гудрич отмечает: "Овес относится к цельнозерновым продуктам и является отличным источником клетчатки. Благодаря растворимой клетчатке он способствует снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП в крови".

Жирная рыба

Соблюдение здорового питания не означает, что следует полностью отказаться от животных продуктов. По словам Гудрич, потребление жирной рыбы, такой как лосось или тунец, помогает поддерживать сердечно-сосудистое здоровье.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этой рыбе, снижают уровень триглицеридов, кровяное давление и общий уровень холестерина. Употребление рыбы дважды в неделю оказывает положительное влияние на сердечную деятельность", - добавляет она.

Фасоль

Этот продукт является отличным источником белка, не содержащим насыщенных жиров и холестерина, поэтому его следует добавить в рацион для поддержания здоровья сердца.

"Бобовые культуры содержат много клетчатки и растительного белка, которые способствуют правильному питанию. Употребление фасоли помогает снизить артериальное давление и уменьшить воспаление в организме", – отмечает Гудрич.

Ягоды

Даже с диагнозом сердечной болезни можно позволить десерт, если выбрать полезные для сердца продукты.

Нутрициолог Коллин Кристенсен рекомендует включать в рацион ягоды. "Они являются богатым источником антиоксидантов и фитохимических веществ, положительно влияющих на здоровье сердца", – подчеркивает она.

Необработанная соя

Если вы ищете альтернативные источники белка, следует обратить внимание на сою.

"Соя оказывает отличное влияние на сердечно-сосудистую систему. Она содержит много белка, клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов, которые помогают снизить уровень холестерина, кровяное давление и воспаление", – объясняет диетолог Лаура Яутц.

Авокадо

Несмотря на то, что врачи часто рекомендуют снизить потребление жиров после диагностики сердечных болезней, авокадо остается полезным выбором.

"Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, способствуют снижению уровня холестерина и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, авокадо содержит олеиновую кислоту - омега-9 жирную кислоту, что помогает уменьшить воспалительные процессы в организме. ", – отмечает Бекки Керкенбуш, президент Висконсинской академии питания и диетологии.

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