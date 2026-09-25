Даже небольшое количество алкоголя может повышать риск развития рака: об этом свидетельствуют результаты исследования

Алкоголь часто воспринимается как привычная часть повседневной жизни, однако его влияние на здоровье может быть гораздо серьезнее, чем кажется. Новое исследование показало, что связанные с алкоголем онкологические заболевания всё чаще становятся причиной смерти в мире.

Видео дня

Причем риск касается не только печени — алкоголь связывают с рядом других видов рака, в частности раком молочной железы и колоректальным раком. Ученые объяснили eurekalert.org, какие группы людей больше всего страдают от этого воздействия и почему даже умеренное употребление алкоголя требует внимания.

Исследователи проанализировали данные Global Burden of Disease за более чем три десятилетия. Они обратили внимание на то, что алкоголь связан не только с раком печени, но и с опухолями молочной железы, пищевода, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, а также с некоторыми видами рака головы и шеи.

"Самым неожиданным открытием стала широта потенциального влияния алкоголя на различные типы рака", – отметил врач Чинмай Джани, один из авторов работы.

Главные истории дня

Особенно показательными оказались результаты среди молодых взрослых. У мужчин в возрасте от 20 до 54 лет самая высокая смертность среди связанных с алкоголем онкологических заболеваний наблюдалась от колоректального рака. У женщин этого возраста на первом месте стоял рак молочной железы, а колоректальный рак занимал второе.

"Среди взрослых в возрасте от 20 до 54 лет колоректальный рак был ведущей причиной смертности от рака, связанной с употреблением алкоголя, среди мужчин и второй по распространенности причиной среди женщин", – сказал Джани.

В старшей возрастной группе среди мужчин наибольшее число смертей было связано с раком печени, далее следовали рак пищевода и колоректальный рак. У женщин ведущей причиной смертности от рака была рак молочной железы.

Алкоголь относится к канцерогенам группы 1 по классификации Международного агентства по изучению рака. Научные данные свидетельствуют о связи его употребления с несколькими видами злокачественных опухолей.

Авторы исследования подчеркивают: алкоголь является фактором риска, который человек потенциально может изменить.

"Это исследование ясно показывает, что риск развития рака, связанного с алкоголем, не ограничивается одной болезнью или одной группой людей", – отметил онколог Гильберто Лопес.

По словам исследователей, осведомленность людей о связи алкоголя с онкологическими заболеваниями остается ниже, чем в отношении таких факторов риска, как курение. Поэтому они призывают больше говорить о влиянии алкоголя на риск рака и рассматривать сокращение его потребления как один из возможных способов снизить этот риск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли разговоры по телефону вызывать рак мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.