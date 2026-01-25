Дегтярное мыло снова в тренде: почему его массово покупают впрок

Дегтярное мыло снова возвращает себе популярность, несмотря на резкий запах и простой вид. То, что когда-то считали устаревшим средством, сегодня все чаще выбирают как эффективную и натуральную альтернативу современной косметике и бытовой химии.

Его используют не только для ухода за кожей и волосами, но и в хозяйстве. Именно благодаря универсальности и лечебным свойствам дегтярное мыло снова скупают впрок, пишет OBOZ.UA.

Дегтярное мыло – проверенное временем натуральное средство. Еще несколько десятков лет назад такой брусок был почти в каждом доме и считался универсальным помощником. Сейчас люди снова массово запасаются дегтярным мылом, ценя его простой состав, лечебные свойства и высокую эффективность.

Что такое дегтярное мыло и из чего его изготавливают?

Ключевой составляющей этого мыла является березовый деготь – вещество, которое получают из березовой коры путем сухой перегонки. Именно он отвечает за темный оттенок продукта и резкий, узнаваемый аромат. Деготь известен своими антисептическими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами, поэтому мыло на его основе считают природным антибактериальным средством.

Польза дегтярного мыла для тела, волос и дома

Для кожи лица и тела. Дегтярное мыло особенно хорошо подходит людям с жирной и проблемной кожей. Оно глубоко очищает поры, уменьшает выработку кожного жира, помогает при высыпаниях, акне и раздражениях. Средство также успокаивает кожу после бритья или депиляции и эффективно нейтрализует неприятный запах пота. При регулярном использовании кожа становится чище без агрессивного воздействия.

Для волос и кожи головы. Трихологи часто рекомендуют дегтярное мыло при перхоти, себорее и усиленном выпадении волос. Активные компоненты улучшают кровообращение в коже головы, укрепляют волосяные фолликулы и способствуют росту новых волос. После мытья важно воспользоваться кондиционером или натуральным ополаскивателем, чтобы сохранить мягкость волос.

Для быта. В домашнем хозяйстве дегтярное мыло тоже незаменимо. Оно хорошо справляется с пятнами на тканях, подходит для очистки и дезинфекции кухонных поверхностей, а благодаря специфическому запаху помогает отпугивать насекомых. Также его используют для мытья лап домашних питомцев после прогулок.

Почему дегтярное мыло покупают впрок?

Популярность этого средства объясняется сразу несколькими преимуществами. Во-первых, оно экономное – одного бруска хватает на длительный период активного использования. Во-вторых, состав мыла максимально простой и натуральный, без искусственных ароматизаторов и консервантов. В-третьих, это универсальный продукт, который подходит и для гигиены, и для уборки, и для ухода за животными. А главное – дегтярное мыло часто помогает там, где обычные косметические средства не дают желаемого результата.

