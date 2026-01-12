Ванна для здоровья: 9 неожиданных преимуществ ежедневного релакса

Ежедневные маленькие привычки могут иметь большое влияние на наше здоровье. Одна из таких – регулярные горячие ванны, которые дарят не только тепло и уют.

Медицинские эксперты подтверждают, что они помогают снизить риск сердечных болезней и улучшить качество сна. Кроме того, этот простой ритуал положительно влияет на настроение и общее состояние организма, пишет express.co.

Врач Гифт Айдахоса, известная в TikTok как @drgiftidahosa1, делится советами по здоровому образу жизни со своими подписчиками. Ее недавнее видео о пользе горячих ванн получило сотни лайков и вызвало живой интерес аудитории.

В видео врач перечислила девять ключевых преимуществ регулярных ванн:

Снижение риска сердечных заболеваний

Уменьшение головной боли

Повышение настроения

Открытие пор и очищение кожи

Улучшение качества сна

Уменьшение усталости

Облегчение заложенности носа

Расслабление мышц

Поддержка иммунитета и улучшение кровообращения

Подтверждая эти данные, Harvard Health ссылается на исследование, которое показало: люди, которые купаются почти ежедневно, имеют на 28% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 26% ниже риск инсульта по сравнению с теми, кто делает это реже двух раз в неделю.

Healthline также отмечает, что горячие ванны не только снижают вероятность проблем с сердцем, но и улучшают настроение, сон и состояние кожи благодаря лучшему кровообращению. Кроме того, клиника Майо советует использовать тепловую терапию для снятия напряжения в мышцах шеи и плеч, ведь именно мышечное напряжение может провоцировать головную боль.

Эти выводы совпадают с недавними советами другого врача относительно оптимальной температуры ванны. Врач Дебора Ли советует принимать ванну при температуре от 36°C до 40°C. Однако она рекомендует делать это только дважды в неделю, объясняя: "Чрезмерное мытье может уничтожить природные масла и раздражать кожу".

