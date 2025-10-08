Пойте в душе и стресс исчезнет: неожиданный совет психологов

Иногда самые простые привычки скрывают в себе неожиданные преимущества для здоровья. Один из таких примеров – обычное пение во время душа, которое, как выяснилось, может не только улучшить настроение, но и снизить уровень стресса.

Теплая вода, приятная акустика и чувство уединения создают идеальные условия для расслабления и эмоциональной разгрузки. Эксперты уверяют express.co: стоит лишь несколько минут в день посвятить этому ритуалу – и ваш разум почувствует настоящую перезагрузку.

Клинический консультант Нила Эсмаилпур утверждает, что обычное пение во время душа способно не только снять напряжение, но и снизить уровень гормона стресса – кортизола. По ее словам, этот процесс создает пространство для безопасности, творчества и снятия стресса, ведь сочетание приватности, теплой воды и приятного звука голоса формирует настоящий сенсорный релакс, который помогает нервной системе восстановиться.

Специалист объясняет: "Когда мы поем, делаем глубокие вдохи и удерживаем длинные ноты, это напоминает диафрагмальное дыхание, используемое в йоге или медитации. Такой тип дыхания способствует уменьшению уровня кортизола и естественному успокоению".

Пение, как отмечает Эсмаилпур, активирует блуждающий нерв – главный канал, который соединяет мозг с парасимпатической нервной системой, контролирующей уровень стресса и настроение. Одновременно тело начинает вырабатывать эндорфины и дофамин – гормоны радости, которые усиливают ощущение счастья и расслабления.

Хотя пение можно практиковать где угодно, именно ванная комната создает идеальные условия для этого процесса. "Акустика также имеет значение. Твердые поверхности в ванной комнате создают естественное эхо, которое делает наш голос более насыщенным и гармоничным. Это усиливает приятные эмоции и даже повышает самооценку", – добавляет консультантка.

По мнению эксперта, регулярное пение под душем – это простая, но действенная практика самоуспокоения, которая помогает лучше контролировать эмоции и свободнее самовыражаться.

Совместно с компанией Showers to You, специалист также подготовила подборку лучших композиций для "душевого плейлиста", ведь музыка может влиять на настроение не меньше, чем само место исполнения.

После анализа песен на Spotify – с учетом акустики, количества ударов в минуту, ритма и громкости – исследование показало, что наиболее расслабляющим и одновременно энергичным треком стал "Shivers" Эда Ширана.

На втором месте – ретро-хит Гвен Стефани "The Sweet Escape", который имеет идеальный темп в 120 ударов в минуту и повторяющиеся слова, благодаря чему легко подпевать без напряжения.

Третью позицию занял "Dynamite" Тайо Круза, за ним следуют "This is What You Came For" Келвина Харриса и "Murder on the Dancefloor" Софи Эллис-Бекстор – песни, которые заряжают позитивом и делают утренний душ настоящим ритуалом хорошего настроения.

