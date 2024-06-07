Действенные упражнения, облегчающие боль в спине

Если вы много работаете сидя или притворяетесь в неудобной позе, то наверняка можете почувствовать неприятную боль в спине. Также причинами для боли могут быть определенные хронические проблемы со спиной, неправильная осанка и чрезмерная физическая нагрузка.

Как снять боль и почувствовать облегчение в мышцах? Предлагаем ознакомиться с некоторыми упражнениями для спины.

Аэробные упражнения

Такие упражнения укрепляют сердце и легкие, уменьшают усталость в мышцах, а также улучшают кровообращение. Кроме того, они помогают поддерживать здоровье позвоночника и сжигать лишние килограммы.

Пожимание плечами

Попробуйте самое простое упражнение, которое выполняется без утяжеления. Опуская плечи, можно облегчить боль в шее, а также укрепить плечи и верхнюю часть спины. Кроме того, такое упражнение может облегчить осанку, придать ощущение легкости и гибкости.

Наклон таза

Такое упражнение позволит укрепить мышцы нижней части живота, а также нарастить их в нижнем отделе позвоночника, чтобы преодолевать боли в пояснице. В день достаточно выполнять такую активность в течение 20 минут, чтобы почувствовать результат и существенное облегчение.

Упражнение от колен до груди, растягивающее бедра

Такие упражнения помогут растягивать поясницу, бедра и ягодицы, снимая давление на спинномозговые нервы и улучшая эластичность суставов. Такие упражнения на растяжку необходимы людям, страдающим остеоартрозом, поскольку это помогает регулировать кровообращение в проблемных зонах.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как убрать боль в плече в домашних условиях.

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