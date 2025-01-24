Действительно ли индейка вызывает сонливость: раскрываем научный миф

Многие слышали, что индейка может вызвать сонливость после праздничного обеда, но действительно ли это так? Это распространенное утверждение часто появляется на праздничных столах, где есть это изысканное блюдо.

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Однако, по мнению экспертов, причина усталости после трапезы может быть совсем не в индейке. Издание eatthis.com рассказывает, что действительно вызывает сонливость после еды и какие факторы следует учитывать.

Эксперт по питанию Эми Гудсон объясняет, что это больше миф, чем правда. Триптофан действительно оказывает определенное влияние на циркадный ритм и иммунную систему, но количество этой аминокислоты в индейке недостаточно велико, чтобы вызвать значительную сонливость. "Порция индейки весом около 85 граммов содержит 250-310 мг триптофана, тогда как добавка триптофана для сна может содержать от 1000 до 5000 мг", – говорит Гудсон.

Поэтому, чтобы получить такое количество триптофана, нужно съесть слишком много индейки, что маловероятно.

На самом же деле, сонливость после праздничного обеда связана с другими факторами. Обычно после застолья люди употребляют в пищу большое количество углеводов и десертов, что может вызвать повышение уровня сахара в крови, а затем его резкое падение. Это часто приводит к ощущению усталости через несколько часов. Кроме того, порция пищи на праздничном столе бывает больше обычного. В результате чего больше крови попадает в пищеварительную систему, что также может способствовать чувству усталости, ведь кровоснабжение мозга уменьшается. Поэтому не стоит винить только индейку в сонливости после застолья.

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