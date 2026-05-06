Действительно ли картофель фри вреден: ответ диетологов

Картофель фри – одно из самых популярных блюд в мире, которое любят и взрослые, и дети. Однако вокруг него давно идут споры о пользе и вреде для здоровья.

Одни считают его "запрещенным" продуктом, другие – вполне допустимым элементом рациона. На самом деле все зависит от способа приготовления и количества, которое вы потребляете, пишет eatthis.com.

В чем главный риск?

Если картофель фри готовится в большом количестве масла, он часто содержит значительную долю насыщенных жиров. Избыток таких жиров в рационе может повышать уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Специалисты советуют ограничивать насыщенные жиры до 10% от общей калорийности рациона, а для профилактики болезней сердца – даже до 7%. Например, при рационе в 1700 калорий это примерно 18-19 г насыщенных жиров в сутки. Одна порция фри способна быстро "выбрать" значительную часть этой нормы.

Но есть и польза – при определенном условии

Несмотря на стереотипы, картофель может быть питательным продуктом. Важно лишь правильно его готовить – желательно вместе с кожурой.

"Когда мы говорим о картофеле фри, в основном кожуру снимают, затем ее погружают в масло и жарят. Некоторые питательные вещества содержатся в кожуре, поэтому удаление кожуры лишает их части", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Средняя картофелина содержит около 620 мг калия, почти половину суточной нормы витамина С, примерно 3 г белка, а также около 110 калорий и 26 г сложных углеводов. Кроме того, это источник витамина B6.

Можно ли похудеть, не отказываясь от фри?

Если готовить картофель фри дома, его калорийность и количество вредных жиров можно значительно уменьшить.

Гудсон советует нарезать картофель вместе с кожурой, добавить немного оливкового масла и запечь в духовке. Для вкуса можно использовать специи и травы, например розмарин, и уменьшить количество соли.

По ее словам, это "та же концепция, но больше питательных веществ и меньше насыщенных жиров – настоящая победа для любителей жареного".

Почему картофель хорошо насыщает?

Картофель входит в перечень продуктов, которые лучше всего подавляют аппетит. Исследование Сиднейского университета показало, что он обеспечивает ощущение сытости в три раза больше, чем белый хлеб.

Поэтому домашний картофель фри не только добавляет питательные вещества в рацион, но и помогает дольше не чувствовать голод.

А как насчет батата?

Часто батат считают более полезной альтернативой, но разница не так значительна. По содержанию питательных веществ он почти не отличается от обычного картофеля, а в некоторых случаях даже уступает ему.

Главная особенность батата – наличие бета-каротина (предшественника витамина А), который и придает ему характерный оранжевый цвет.

Следовательно, картофель фри не является однозначно вредным блюдом. Все зависит от способа приготовления и количества. Если готовить его дома, со шкуркой и с минимумом масла, он может стать вполне сбалансированной частью рациона.

