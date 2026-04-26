Две простые привычки в питании могут обеспечить длительное снижение веса: исследование

Время приема пищи может играть не меньшую роль в контроле веса, чем сам рацион. Все больше исследований показывают, что согласование питания с биологическими ритмами организма влияет на обмен веществ.

Ученые обращают внимание не только на то, что мы едим, но и когда именно это происходит. Новые данные испанских исследователей добавляют весомые аргументы в пользу ранних приемов пищи как инструмента для поддержания здорового веса, пишет sciencealert.com.

Команда исследователей из Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) проанализировала пищевые привычки и показатели веса 7 074 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Наблюдение длилось пять лет и показало: те, кто завтракал и ужинал раньше и избегал перекусов между этими приемами пищи, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ).

Несмотря на то, что ИМТ часто критикуют как неидеальный показатель для оценки ожирения, эти результаты дополняют все большее количество исследований о роли времени приема пищи для здоровья.

Ученые связывают выявленную закономерность с циркадными ритмами – внутренними биологическими часами организма, которые работают по 24-часовому циклу и регулируют периоды активности и отдыха.

Эпидемиолог ISGlobal Лусиана Понс-Муццо объясняет, что удлиненное ночное "окно голодания" способствует контролю веса только тогда, когда человек ужинает рано и не откладывает завтрак. Это связано с тем, что ранние приемы пищи лучше согласуются с естественными ритмами организма, помогая эффективнее расходовать энергию и контролировать аппетит.

Исследователи также учли дополнительные факторы – возраст участников, качество сна и другие переменные. В результате они подтвердили: поздний завтрак и регулярные перекусы связаны с более высокими показателями ИМТ.

Новый подход в науке

Авторы работы отмечают, что согласование режима питания с биологическими часами может влиять на выработку инсулина и процессы накопления жира. Хотя для окончательных выводов еще нужны дополнительные клинические исследования, уже сейчас понятно, что не только состав рациона, но и время приема пищи имеет значение.

"Наше исследование является частью нового научного направления, известного как хрононутрициология, которое сосредотачивается не только на анализе того, что мы едим, но и на времени суток и частоте приемов пищи", – говорит эпидемиолог Анна Паломар-Крос.

Результаты исследования обнародованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

