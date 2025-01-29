Действительно ли молочные продукты вызывают воспаление: объяснение от специалистов

Молочные продукты давно стали объектом споров среди диетологов. Одни утверждают, что они могут вызвать воспаление в организме, в то время как другие указывают на их пользу для здоровья.

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Как и со многими другими вопросами питания, ответы не всегда однозначны. Издание eatthis.com объясняет, действительно ли молочные продукты способны вызвать воспаление, или это лишь один из многочисленных мифов.

Перед тем как выяснить, могут ли молочные продукты быть причиной воспаления, важно понять, что такое воспаление.

Воспаление – это естественная реакция организма на повреждение или угрозу. Есть два основных типа воспаления: хроническое и острое. Острое воспаление возникает, когда вы травмируете часть тела. Оно обычно является локализованным и исчезает после того, как исчезает повреждение или инфекция.

Хроническое воспаление может оставаться в организме в течение длительного времени. Оно может быть вызвано разными факторами, такими как курение, ожирение, неправильное питание или наличие аутоиммунных заболеваний или хронических инфекций. Хроническое воспаление может повышать риск развития определенных видов рака и диабета.

Продукты, способствующие воспалению, часто содержат большое количество рафинированных углеводов, сахара, насыщенных и трансжиров, но бедны омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой.

Вызывают ли молочные продукты воспаления?

Молочные продукты известны тем, что поддерживают здоровье костей, однако, в последнее время отказ от них стал популярным из-за опасений, что они могут вызвать воспаление. Причиной тому часто является то, что некоторые молочные продукты содержат насыщенный жир, который ассоциируется с воспалительными процессами.

Но согласно обзору, опубликованному в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, молочные продукты на самом деле оказывают противовоспалительное действие, независимо от того, есть ли у них жир. В другом исследовании оценивали влияние молочных продуктов на воспаление у взрослых. Результаты показали, что потребление молока, сыра и йогуртов не оказывает значительного влияния на воспаление или даже имеет легкий противовоспалительный эффект.

Следовательно, несмотря на утверждение, что молочные продукты могут вызвать воспаление, научные исследования свидетельствуют об обратном. Важно отметить, что хотя употребление молока может быть допустимым в пределах противовоспалительной диеты, следует осторожничать с продуктами, содержащими много добавленного сахара, ведь именно сахар может способствовать воспалению.

Продукты, как шоколадное молоко или ароматизированные молочные напитки, содержащие сахар, кукурузный сироп и другие сладкие добавки могут повредить вашему здоровью.

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