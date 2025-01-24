Сыр – вкусный и питательный продукт, который обычно становится частью нашего ежедневного рациона. Однако, несмотря на все его преимущества, существует риск устранить меру с количеством, что может негативно повлиять на здоровье.

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Употребление сыра содержит определенные риски, особенно из-за высокого количества насыщенных жиров, которые могут привести к набору веса и проблем с сердечно-сосудистой системой. Издание eatthis.com объясняет, как правильно включать сыр в свой рацион и избегать нежелательных последствий.

Что нужно знать о жире в сыре?

Сыр производится из молока, а значит, является источником молочных жиров. Например, в 28 г классического чедера содержится 9 г жира (что составляет 13% рекомендуемой суточной нормы) и 6 г насыщенных жиров (30% дневной нормы).

Важно отметить: творог сам по себе не вреден. Исследования показали, что молочные продукты, включая сыр, являются хорошими источниками белка, жира и питательных веществ, таких как кальций и витамин D. Кроме того, они могут способствовать нормальной работе нервной системы и уменьшать воспаление в организме.

Порции имеют значение

Несмотря на полезные свойства, творог содержит большое количество насыщенных жиров. Согласно рекомендациям, взрослым следует ограничивать потребление насыщенных жиров до 10% от общего количества калорий в день. К примеру, если ваша суточная норма составляет 2000 калорий, это примерно 22 г насыщенных жиров в день. В случае творога это эквивалентно около 100 г продукта.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует снизить эту цифру до 5-6% калорий, то есть до 13 г насыщенных жиров в день. Это соответствует примерно 55-60 г творога.

Чрезмерное потребление насыщенных жиров может повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Также избыток таких жиров способствует набору лишнего веса.

Вывод: осторожность и баланс

Если вы регулярно употребляете большие порции сыра, это может привести к увеличению веса. Причина заключается в высокой калорийности продукта и большом количестве насыщенных жиров.

Однако это не означает, что сыр следует полностью исключить. Умеренное потребление сыра – даже каждый день – абсолютно нормально. Главное – соблюдать порционность, что позволит наслаждаться любимым блюдом без вреда для здоровья.

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