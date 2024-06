Действительно ли нужно отказываться от сахара ради здорового питания: развеиваем миф

Считается, что именно сахар ответственен за эпидемию ожирения, а эксперты утверждают, что он вызывает такую же зависимость, как и наркотики.

Но дело в том, что на самом деле не весь сахар вреден, и такое мнение может нанести вашему здоровью больше вреда, чем пользы, пишет Eat This Not That.

Природный и добавленный сахар

Это может быть неожиданностью, но действительно лучше полностью не исключать сахар из своего рациона. Несмотря на то, что мир был научен считать батончик и миску клубники одинаково ужасающими, когда речь идет о большом количестве сахара, они влияют на ваше тело совершенно по-разному.

"Есть два вида сахара: природный сахар и добавленный сахар. Когда мы говорим об ограничении сахара для общего здоровья, мы действительно озабочены добавлением сахара", – говорит Эми Горин, MS, RDN, владелец Amy Gorin Nutrition в районе Нью-Йорка. "Сахара, встречающиеся в природе, как содержащиеся во фруктах и даже овощах, таких как сладкий картофель, являются важной частью здорового, сбалансированного питания и обеспечивают большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ".

На самом деле, ежедневное потребление природного сахара имеет решающее значение для всех клеток и органов вашего тела.

добавленный сахар следует ограничить не более 6 чайными ложками в день для женщин и 9 чайными ложками для мужчин. Это не только сахар, который вы лично добавляете в свои блюда: это также сахар, который компании проворовывают в обработанные пищевые продукты, такие как соусы для пасты, хлеб и заправки для салатов. Так что проверка пищевых этикеток на самом деле чрезвычайно важна.

"Добавленный сахар рафинирован, не обеспечивает питательных веществ и вызывает воспаление в организме", — говорит Данчи.

Как правильно питаться

Действительно, лучший способ улучшить общее состояние здоровья – просто есть больше овощей и фруктов.

Время от времени употребляя сахар или не во время каждого приема пищи, вы будете оставаться здоровым. Потому что хотя некоторое количество сахара может быть частью большого вреда, он, безусловно, также может быть частью здорового питания.

