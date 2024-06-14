Действительно ли полезно потреблять овсянку: что нужно о ней знать
Диетологи и врачи советуют начинать свой день с овсянки и не зря. Это ведь питательная и универсальная пища, которую рекомендуют большинство диет.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что овсянка богата углеводами, она обеспечивает медленное высвобождение энергии в течение всего дня.
Пищевая ценность овсянки
В частности, одна порция овсянки содержит около:
- 150–160 калорий.
- 5-6 г белка.
- 2,5-3 грамма жиров.
- 27 граммов углеводов.
- 4 грамма клетчатки.
- менее 1 грамм сахара.
Преимущества потребления овсянки
Овсянка является источником многих витаминов и минералов. Речь идет о железе, магнии и цинке. Более того, она также имеет высокое содержание растворимой клетчатки, бета-глюкана, который помогает снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердца.
Клетчатка в свою очередь помогает пищеварению, способствует улучшению кишечника и потенциально может уменьшить риск запора. Кроме того, овсянка содержит необходимые питательные вещества, которые влияют на производство энергии и работу иммунной функции.
Овсянка может помочь похудеть и облегчает контроль за уровнем сахара в крови. Растворная клетчатка образует гелеобразное вещество в кишечнике, тем самым замедляя процесс пищеварения и способствуя ощущению насыщения. В результате это может помочь снизить общее потребление калорий в течение дня. Более того, это поможет стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить быстрые прыжки сахара в крови после еды, это особенно важно для людей с диабетом или резистентностью к инсулину.
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