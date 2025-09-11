Действительно ли сахар вызывает диабет: специалисты развенчивают мифы
Многие считают, что диабет 2 типа появляется исключительно из-за чрезмерного употребления сахара, но это упрощенное объяснение далеко от истины. На самом деле развитие этого заболевания зависит от сочетания генетических, физиологических и даже социально-экономических факторов.
Десерт или сладкий напиток сами по себе не могут стать единственной причиной диабета. Чтобы развеять мифы и объяснить истинные причины болезни, эксперты делятся с eatthis.com научно обоснованными фактами.
Что лежит в основе диабета 2 типа?
"Сахарный диабет 2 типа – это сложное и многофакторное заболевание, которое у каждого проявляется по-разному. Для одного человека он развивается из-за сочетания определенных факторов, для другого – совсем из-за других. И соответственно, лечение всегда будет индивидуальным – это может быть разная комбинация лекарств и изменений в образе жизни", – объясняет Билли Карел, магистр здравоохранения, диетолог.
Согласно данным Американской диабетической ассоциации, риск развития диабета повышается, если:
- в семье уже есть случаи заболевания;
- человек имеет повышенное давление;
- отсутствует регулярная физическая активность;
- диагностирован синдром поликистозных яичников.
"Генетика играет значительную роль в вероятности развития диабета 2 типа, но ее влияние отличается у каждого", – отмечает эксперт.
Среди других факторов риска, которые называет Карел:
- возраст;
- высокий уровень стресса;
- травмы и негативные переживания в детстве (ACEs);
- контакт с определенными токсинами окружающей среды;
- частые колебания веса (например, после диет "йо-йо");
- низкая физическая активность;
- несбалансированное питание.
Какое влияние имеет сахар?
Инсулинорезистентность – состояние, когда клетки организма хуже реагируют на инсулин, — приводит к повышению уровня сахара в крови. Именно это может стать причиной диабета 2 типа. Однако виноват не только добавленный сахар: важное значение имеет и общее качество углеводов в рационе.
"Часто можно услышать: если кто-то заболел диабетом 2 типа, то он сам виноват, потому что ел слишком много сладкого. Но это ошибочное представление. Да, диета с высоким содержанием добавленного сахара может повышать риск, однако есть немало людей, которые потребляют сладкое регулярно и никогда не сталкиваются с диабетом. В то же время другие, кто употребляет совсем мало сахара, все равно болеют", – подчеркивает Карел.
Что происходит с уровнем сахара в крови?
"Ключевой механизм развития диабета 2 типа – это инсулинорезистентность. Она означает, что мышцы и другие ткани организма становятся менее чувствительными к инсулину, который вырабатывает поджелудочная железа", – объясняет Карел.
На начальных этапах поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы компенсировать эту нечувствительность. Благодаря этому уровень сахара в крови остается в норме, но в то же время повышение инсулина может вызвать другие изменения: рост уровня липидов в крови или увеличение веса. Когда же поджелудочная железа больше не справляется, уровень глюкозы начинает расти – и именно тогда врачи ставят диагноз диабета 2 типа.
Добавленный сахар в сладостях – далеко не единственный риск. Американская диабетическая ассоциация отмечает, что не меньшее значение имеют рафинированные углеводы – например, белый хлеб. Поэтому при диабете или преддиабете в рационе стоит делать ставку на продукты с низким гликемическим индексом: цельнозерновые крупы, хлеб из цельного зерна, бобовые.
Социальные и экономические факторы
Карел подчеркивает, что нельзя обвинять человека с диабетом в его пищевых привычках. "Сахар – лишь один маленький элемент в сложной мозаике, которая формирует питание, а качество рациона – лишь один из многих факторов риска", – отмечает она.
Важную роль играют условия жизни. Например, отсутствие продовольственной безопасности или постоянный стресс могут вызвать как недоедание, так и дальнейшее переедание. Это непосредственно влияет на уровень сахара в крови.
"Даже если еды достаточно, у людей может не быть доступа к различным продуктам, необходимым для сбалансированного питания. Если нет транспорта, чтобы добраться до супермаркета, или если в магазине нет достаточно фруктов, овощей, мяса или молочных продуктов по доступным ценам, это создает серьезные трудности. Особенно для жителей сельских территорий или тех, кто не имеет собственного транспорта", – говорит Карел.
