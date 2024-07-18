Действительно ли сок чернослива так же полезен как и фрукт: что стоит знать

Сок чернослива не только вкусен, но и обладает лечебными свойствами. Он может помочь при запорах из-за слабительного эффекта.

Об этом сообщили в health. Чернослив имеет ряд преимуществ для здоровья, однако исследования полезных черносливовых соков ограничены.

Польза черносливого сока:

Лечение запора

Сок чернослива обладает способностью облегчать хронические запоры. В частности это возможно благодаря сочетанию сорбита, клетчатки и полифенолов.

Регулировка артериального давления

Сок чернослива может быть частью сбалансированной диеты, полезно влияющей на сердце. Согласно исследованиям, непосредственно это касается регулирования АД.

Другие преимущества черносливого сока

Сок чернослива полезен для здоровья человека из-за того, что самый фрукт содержит различные источники фенольных соединений, обладающих омолаживающими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Напиток содержит несколько витаминов и минералов, а именно калий, витамин С, они оказывают положительное влияние на здоровье человека.

Однако из-за ограниченных исследований многие из этих преимуществ не подтверждены.

Польза чернослива для здоровья человека:

Способствует здоровому микробиому кишечника.

Поддерживает здоровье костей.

Снижает уровень холестерина.

Защищает от заболеваний, а именно сердца и диабет второго типа.

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