Действительно ли яйца полезны для здоровья человека: ответ врача

Яйца – универсальный продукт, который можно употреблять в пищу как самостоятельно, так и добавлять как ингредиент во время приготовления различных блюд. Яйца имеют определенную питательную ценность, особенно белок.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что калорийность яиц может варьироваться в зависимости от способа приготовления. Например, вареное яйцо имеет примерно 68 калорий, в то время как жареное может содержать от 90 до 110 калорий. Для тех, кто имеет диетические ограничения, яичный белок может стать отличным выбором, поскольку он содержит всего 17 калорий.

Пищевая ценность яиц

Одно среднее яйцо содержит около 6,3 г белка. В то время как потребление двух яиц среднего размера может обеспечить около 136 калорий, что может стать полноценным и питательным вариантом еды.

По словам врача, среднее яйцо весит около 44 грамма, а большое – примерно 50 граммов.

Польза от яиц

Яйца снабжают организм человека высококачественным белком и необходимым комплексом витаминов и минералов.

В частности, они содержат большое количество витаминов, среди которых А, В2, В12, D и Е. Этот спектр помогает поддерживать здоровье мозга, нормализовать обмен веществ, улучшать зрение и укреплять иммунную систему.

Кроме того, яйца также богаты минералами, такими как цинк, железо и селен. Они играют немаловажную роль в различных функциях организма, включая поддержку иммунной системы, регулирование кровообращения.

Яйца помогают улучшить здоровье и дополнить диету разнообразными полезными веществами, необходимыми для оптимального функционирования организма.

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