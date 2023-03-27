3 способа борьбы с гиперпигментацией: три совета дерматолога с собственного опыта

Ухоженная и красивая кожа – повод для гордости и уверенности в себе. Каждый стремится сохранить ее на долгие годы. Однако ежедневно наше лицо подвергается негативному влиянию внешней среды – и это может вызвать многочисленные проблемы с кожей. Пигментные пятна – наиболее распространенная из них. Защита от солнца в течение всего года, правильный уход и качественные косметические средства могут помочь.

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Особенно вредит коже ультрафиолетовое излучение, поэтому так важно максимально уменьшить его влияние. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Флора Ким, которая и сама ведет борьбу с гиперпигментацией, рассказала изданию Women'sHealth, как сохранить кожу красивой и здоровой.

Считается, что пигментные пятна появляются на коже с годами, однако Флора Ким уверяет, что они могут возникать под влиянием солнечных лучей даже в подростковом возрасте. Поэтому самый лучший способ борьбы с ними – профилактика.

Избегайте солнца

Чтобы пигментные пятна не испортили вашу красоту, недостаточно использовать солнцезащитный крем, поскольку солнечные лучи достаточно агрессивны. Для здоровья кожи следует избегать малейшего попадания солнца на нее. Для этого следует носить головной убор с широкими полями и защитные очки даже в пасмурную погоду, а также использовать антиоксидант и защиту от солнца на всех открытых поверхностях тела.

Используйте средство от пигментации

Чтобы предотвратить возникновение или уменьшить проявление пигментных пятен, доктор Ким советует подобрать качественный крем от гиперпигментации. Как правило, он имеет осветляющий эффект и может немного пощипывать при нанесении.

Правильно ухаживайте за кожей

Ежедневный уход – лучший способ уберечь красоту и молодость. Для очистки и тонирования подберите подходящие именно вам средства. Не используйте один и тот же увлажняющий крем в течение всего года, поскольку в зависимости от сезона и под влиянием индивидуальных причин потребности вашей кожи изменяются. Обязательно завершайте процедуру ухода нанесением солнцезащитного средства независимо от времени года.

Кроме того, не забывайте о вечернем очищении кожи. Чтобы избавиться от дневного загрязнения, пота и отмерших частиц эпидермиса используйте маслянистые очищающие средства и косметику, подобранную в соответствии с типом вашей кожи.

Как видим, избавиться от пигментных пятен довольно сложно, именно поэтому стоит смолоду организовать свой уход таким образом, чтобы предупредить их появление.

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