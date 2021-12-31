Дерматологи рассказали, как сохранить кожу губ здоровой и красивой

Кожа – большой и чувствительный к любым изменениям человеческий орган. Именно она первой реагирует на влияние внешней среды. Так, солнечные лучи, понижение температуры или ветер могут негативно влиять на кожные покровы, особенно нежную кожу губ. В осенне-зимний период, когда естественный иммунитет снижается, или в жаркий летний день, губам нужна особая защита.

Сухая или шелушащаяся кожа, трещины, воспаления, ожоги – симптомы, которые вызваны влиянием солнца, холода, ветра и ультрафиолетового излучения. American Academy of Dermatology посоветовала, как предотвратить эти неприятные состояния и сохранить губы нежными и здоровыми.

Некоторые косметические средства для губ (помады, блески, бальзамы) содержат слишком активные вещества, вызывающие воспалительную реакцию кожи. Еще не выйдя из дома, кожа ваших губ уже испытала негативное влияние, а внешние факторы могут только усиливать его. Если при нанесении вы чувствуете покалывание, жжение или покраснение, это признак того, что данное средство вам не подходит.

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Следует избегать косметических средств, активными веществами которых являются камфора, эвкалипт, ментол, фенол, салициловая кислота, ароматизаторы цитрусовых, мяты или корицы или другие.

Средства, содержащие касторовое масло, керамиды, белый вазелин, масло ши, солнцезащитные ингредиенты, диметикон, наоборот помогут избавиться от сухости кожи и заживят раздражение.

Чтобы кожа губ не была склонна к трещинам на морозе или ветру и не сохла на солнце, смазывайте губы смягчающим бальзамом не только перед выходом из дома, но и в течение дня. Таким образом, губы не теряют влаги и не пересыхают.

За 30 минут до выхода из дома используйте средство защиты SPF 30 и выше. Это будет защищать кожу губ от солнца.

Ошибочно считать, что защищаться от губительного воздействия солнечных лучей следует только летом. Зимой, особенно отражаясь от снежного покрова, солнечные лучи обжигают губы не меньше, чем летом. Поэтому, не защищая кожу губ, вы рискуете получить сухость и трещины, которые в свою очередь могут спровоцировать герпес.

О жизненной необходимости воды для функционирования организма известно давно. Недостаток жидкости вредит всем системам и коже в частности. Если ваши губы потрескались, значит, они сухие и требуют увлажнения. Не забывайте регулярно пополнять водные запасы, тогда кожа губ станет насыщенной и здоровой.

Следите за собой и прекратите облизывать губы. Этим действием вы постоянно травмируетесь. Пытаясь облизать губы для увлажнения, вы достигаете противоположного эффекта: высыхая, слюна делает их еще более сухими, а содержащиеся в ней пищеварительные ферменты могут раздражать кожу. Эти действия, совершенные на ветру или морозе, приведут к покраснению и трещинам.

Не держите губами металлические предметы (украшения, скрепки, письменные принадлежности) – металлы раздражают и без того потрескавшуюся и воспаленную кожу.

Не кусайте губы и не сдирайте кожу – этими действиями вы не позволяете им полностью заживиться.

Увлажнение происходит не только изнутри, но и снаружи. Если вы постоянно находитесь в помещении, где сухой воздух, ваша кожа, в том числе и губы, будет пересушена и склонна к трещинам и шелушению. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух, особенно перед ночным сном.

Если кожа губ не просто иногда шелушится или пересыхает, а часто поражена герпетическими или другими сыпями, не медлите с походом к дерматологу. После комплексного обследования врач назначит антивирусную терапию для укрепления всего организма и действенное средство местного применения.

Кожа губ очень чувствительна и мгновенно реагирует на внешние факторы. Чтобы сохранить губы нежными, насыщенными и здоровыми, пользуйтесь советами врачей и старайтесь не лечить, а предотвращать возможные негативные проявления.

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