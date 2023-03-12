Эти советы сделают вашу кожу гладкой: дерматологи назвали ежедневные привычки

Кожа – самый большой орган человеческого тела, поэтому она требует особо тщательной заботы. Каждый из нас стремится дольше сохранить красоту и молодость, не жалея иногда никаких средств на "волшебные" средства косметологии. На самом деле крем или маска могут иметь положительный, но непродолжительный эффект, в то время как по-настоящему сохранить кожу ухоженной можно, сформировав полезные привычки на всю жизнь.

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Ухаживать за кожей нужно смолоду и регулярно, не дожидаясь мгновенного омоложения или избавления от сыпи. Издание EveryDayHealth со ссылкой на сертифицированных дерматологов назвало способы сохранения красоты и посоветовало запастись терпением.

Обычного ежедневного ухода может быть достаточно в молодом возрасте, если ваша кожа здорова и не доставляет проблем. Однако в случае наличия кожных заболеваний или желания избавиться от первых проявлений старения, следует обратиться за консультацией профессионалов и следовать их советам.

Используйте солнцезащитный крем круглый год

Каким бы простым ни казался этот совет, он заслуживает внимания, поскольку защита от солнца – первый шаг к красоте и молодости. Основатель Центра дерматологии и дерматологической хирургии в Вашингтоне доктор медицинских наук Шерил Берджесс уверяет, что "антивозрастной крем №1 – это солнцезащитный крем".

Использование солнцезащитной косметики надежно защищает вашу кожу от преждевременного старения и предотвращает развитие рака. Поэтому дерматологи рекомендуют использовать средства широкого спектра действия с SPF выше 30 в течение всего года. Это касается даже тех, кто не находится под прямыми солнечными лучами, поскольку исследования доказали, что даже синий свет, излучаемый вашим компьютером, связан с образованием свободных радикалов, ускоряющих старение.

Не посещайте солярий

Вредными для кожи могут быть не только естественные солнечные лучи. Так, по оценкам American Academy of Dermatology, посещение солярия значительно повышает риск меланомы – злокачественного заболевания кожи. Искусственное излучение в специальных помещениях для загара оказывает на кожу воздействие, аналогичное солнечному, а в некоторых случаях даже более сильное.

Добавьте ретинол и витамин С

Каждое косметическое средство содержит активные ингредиенты, выполняющие разные функции. Дерматологи советуют выбирать продукты с ретинолом, поскольку он минимизирует проявления старения и витамином С, который помогает уменьшить негативное влияние на кожу окислительных процессов.

Всегда очищайте лицо от макияжа

Какой бы уставшей вы ни были, не забывайте о необходимости очистить лицо перед сном. Остатки макияжа могут вызвать многочисленные проблемы не только с кожей, но и со здоровьем – от закупорки пор и сухости кожи губ до повреждения глаз.

Для вечернего ухода дерматологи советуют использовать хорошо пенящиеся средства для очищения, поскольку они способны тщательно смывать различные виды косметических средств.

Защищайте кожу зимой

Зимой уход за кожей требует особого труда, поскольку холод, низкая влажность и ветер оказывают на нее негативное влияние. Для защиты и сохранения молодости врачи советуют использовать средства с увлажняющими ингредиентами, например, глицерином или лактатом аммония.

Не используйте просроченные средства

Каждый уход должен быть качественным и регулярным, поэтому, если вы не использовали крем или лосьон в течение длительного времени, то не стоит возвращаться к нему. Косметические средства имеют сроки хранения и нарушать их не следует. Не покупайте средств наугад, а проанализируйте, что уже имеете и в чем нуждаетесь – так вы избежите нерациональных покупок и подберете оптимальную косметику по уходу за кожей.

Не прикасайтесь к коже в стрессе

Некоторые люди плохо контролируют свое поведение, находясь в стрессовом состоянии. Они могут обдирать кожу или сыпь, что, в свою очередь, приводит к инфицированию, воспалению и формированию рубцов. Иногда такие действия могут являться симптомом расстройства импульсивного контроля. Так, обзор, опубликованный Американской академией дерматологии, свидетельствует, что во время пандемии коронавируса среди людей с таким заболеванием участились случаи ковыряния кожи.

Сделайте уход простым

На самом деле достичь красоты и молодости кожи не сложно, для этого не нужно прибегать к многочисленным процедурам, постоянно менять косметику или наносить на лицо много разных средств.

Дерматологи советуют соблюдать простое правило: защита от солнечного излучения, очищение и увлажнение.

Бросьте курить

Специалисты уверяют, что курение делает вашу кожу сухой, тусклой или покрасневшей. Именно поэтому, если вы стремитесь к сохранению молодости, стоит задуматься над вредной привычкой.

Забота о красоте и молодости должна начинаться с молодых лет и стать регулярной. Для сохранения здоровья кожи воспользуйтесь простыми советами дерматологов и организуйте не только ежедневный уход, но и образ жизни с максимальной пользой для кожи.

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