Держите пробку поблизости: сколько реально можно выпить вина в день

Ежедневное употребление вина в умеренных количествах может принести пользу вашему здоровью, а именно улучшить работу сердца, снизить риск диабета 2 типа и уровень "плохого" холестерина. Но чрезмерное потребление алкоголя имеет обратный эффект, что способствует набору веса, появлению жира на животе и нарушению сна.

Таким образом, стоит переосмыслить собственные привычки и уменьшить количество алкоголя в рационе. Поэтому, сколько вина вы можете выпить в день и какая дозировка не приведет к ухудшению здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Существует популярное мнение, мол, если часто пить вино - это непременно полезно для здоровья. И хотя, в умеренном количестве, этот алкоголь действительно может принести определенную пользу, все же стоит ограничить его потребление.

В частности, согласно диетическим рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, умеренная доза составляет до 1 бокала в день для женщин и до 2 для мужчин. Следовательно, один бокал равен примерно 150 мл вина с 12% алкоголя.

Кроме того, исследование итальянских ученых показало J-образную связь между алкоголем и продолжительностью жизни. Исследователи установили, что безопасное количество вина для мужчин составляет до 4 напитков в день, а для женщин - не более 2. Однако, превышение этих пределов, наоборот, может повысить риск смерти.

В другом обзоре, который был опубликован в журнале Circulation, исследователи из Американской кардиологической ассоциации пытались определить влияние вина на здоровье сердца. Они установили, что умеренное употребление вина может быть полезным: до 1-2 бокалов в день для мужчин и 1 бокал для женщин. Это количество, которое, по выводам исследований, не вредит, а наоборот, может поддерживать сердечно-сосудистую систему. Однако, требуется больше исследований для подтверждения влияния.

Вместе с тем, французские исследователи подтвердили, что для поддержания здоровья мозга и снижения риска деменции можно употреблять до 1-2 бокалов вина в день. Их исследование показало, что те, кто потребляет небольшое количество алкоголя, имеют меньший риск болезни Альцгеймера, чем те, кто совсем не пьет. Итак, вы вполне можете выпить 1 бокал вина в день, но помните о мере, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь.

