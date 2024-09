Истина в вине, здоровье в воде: почему любимый алкогольный напиток может навредить здоровью

Если вы любите вино, то наверняка вам приходилось слышать о положительных свойствах этого алкогольно напитка. Однако, если вы рассчитываете на его пользу для работы сердца или как способ улучшить сон, вам следует пересмотреть свое отношение к вину.

Хотя красное вино содержит антиоксиданты, которые могут снижать уровень плохого холестерина, научные исследования не дают однозначных результатов и четких доказательств, свидетельствующих о положительном влиянии вина на здоровье сердечно-сосудистой системы. Что науке известно о вине и стоит ли отказываться от бокала на вечер, рассказали в Eat This, Not That.

Хотя алкоголь может вызвать сонливость, он также может вызвать частые пробуждения ночью. Даже один бокал вина перед сном может негативно повлиять на качество вашего сна, нарушая его глубокие фазы. В свою очередь это будет мешать восстановлению организма и может повлиять на общее самочувствие.

Кроме того, следует учитывать, что когда организм начинает метаболизировать алкоголь, этот эффект исчезает, что может нарушить сон уже через 2-4 часа после засыпания. Такие пробуждения уменьшают общее количество быстрого сна, что влияет на качество отдыха, а также необходим для восстановления тела и предотвращения определенных заболеваний, в частности расстройств настроения, диабета и гипертонии.

Если вы просыпаетесь и переворачиваетесь, чтобы снова заснуть, знайте, что ваш сон может быть неэффективным именно из-за алкоголя. Поэтому, если планируете выпить вино, сделайте это как минимум за 4 часа до сна, а также соблюдайте умеренность для лучшего отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как алкоголь влияет на иммунитет.

