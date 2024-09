Если вы часто завершаете день с бокалом вина или виски, помните о рисках для вашего здоровья. Чрезмерное потребление алкоголя может ослабить иммунную систему и вызвать неприятные последствия для вашей повседневной жизни.

Ограничение употребления поможет поддержать здоровье и защитить организм. В Eat This Not That поделились, как именно алкоголь влияет на иммунитет на общее состояние здоровья.

Изменяет кишечный микробиом

Алкоголь может изменять количество и состав микробов в вашем кишечнике, что может нарушить нормальную работу микробиома. Это влияет на функционирование иммунной системы, поскольку около 70% иммунных клеток находится именно в кишечнике. Нарушение микробиоты может снизить защиту организма от инфекций и болезней, а потому стоит рассмотреть возможность ограничения употребления алкоголя.

Повышает вероятность развития алкогольной болезни печени

Поскольку употребление алкоголя может нарушить связь между микробиотой кишечника и иммунной системой, что позволяет вредным бактериям попадать в кровь, это активирует иммунный ответ печени, вызывая воспаление. Хроническое воспаление может привести к алкогольной болезни печени, которая при отсутствии контроля переходит в цирроз и даже рак печени.

Провоцирует восприимчивыми к пневмонии

Люди с алкогольной зависимостью имеют повышенный риск появления пневмонии. Чрезмерное употребление алкоголя может нарушать баланс бактерий в кишечнике и ослаблять защитные механизмы организма. Это влияет на дыхательные пути, что облегчает развитие инфекций.

Ухудшает заживление ран

Если ваша иммунная система ослаблена, заживление ран может быть затруднено. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя снижает количество белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Из-за этого открытые раны могут заживать медленнее и быть более уязвимыми к бактериям.

Усугубляет простуду

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к обезвоживанию, что может усилить симптомы заложенности. Алкоголь также подавляет иммунную систему, что замедляет выздоровление от простуды. Даже если это кажется незначительным, влияние может быть больше, чем вы думаете. Именно поэтому, чтобы ускорить бракосочетание, рекомендуется избегать употребления алкогольных напитков.

