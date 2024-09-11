Десерты на диете: 5 секретов, которые помогут сохранить фигуру

Шоколадное пирожное и диета, на первый взгляд, несовместимы. Однако поддерживать фигуру и употреблять вкусные десерты вполне возможно. Некоторые десерты не только разрешены при похудении, но даже полезны.

Добавив несколько полезных изменений в свой пищевой режим, можно добиться плоского живота и наслаждаться десертами, не испытывая при этом чувства вины. Главное – выработать здоровые привычки по употреблению сладостей, отмечает eatthis.com.

Диетолог Рейчел Пол отмечает, как можно гармонично включить десерты в свой рацион и сохранить при этом фигуру. Вот несколько рекомендаций от нее.

Планируйте десерт в рамках своих калорийных потребностей

Чтобы иметь плоский живот, Пол советует обращать внимание на общее количество потребляемых калорий.

"Если вы хотите похудеть или контролировать вес, главным фактором является калорийность, поэтому следует планировать свои дни в соответствии со своими потребностями", – объясняет Пол.

После того, как вы определите свою норму калорий, распределите ее между приемами пищи. К примеру, если ваша цель – потреблять 1600 калорий в день, вы можете выделить по 400 калорий на каждый основной прием пищи (завтрак, обед, ужин). Остальные 400 калорий можно разделить на здоровый перекус и десерт по 200 калорий каждый. Таким образом, вы сможете наслаждаться сладостями и одновременно добиваться своих целей в похудении.

Выбирайте десерты с питательной ценностью

Если вы планируете включить десерт как часть своего дневного рациона, почему бы не выбрать содержащий полезные вещества?

"Сейчас существует много вариантов полезных десертов, поэтому стоит обратить внимание на те, которые обладают не только приятным вкусом, но и пользой", – советует Пол.

Среди ее рекомендаций – нарезанный банан с арахисовым маслом и шоколадной стружкой или клубника со взбитыми сливками.

Добавляйте фрукты для сытности

Чтобы сделать десерт более питательным, Пол рекомендует добавить фрукты. Они обогащают блюдо клетчаткой и другими полезными веществами, делая десерт более сытным. Например, к шоколадному брауни можно добавить полстакана малины, что повысит содержание клетчатки и сделает блюдо сбалансированным. Или же добавьте фрукты в любимые десерты, такие как торт, пирог или пудинг.

Выбирайте десерт, который вам действительно нравится

Несмотря на то, что существует немало вариантов здоровых десертов, Пол рекомендует выбирать те, которые доставляют вам настоящее удовольствие. Простой способ это определить – спросить себя, какой десерт для вас "стоит" внимания.

"Я, например, предпочитаю мороженое или конфеты фруктовым десертам. Но другие могут любить фруктовые десерты и быть вполне довольными ими. Выбирайте то, что действительно вам по вкусу", – делится Пол.

Готовьте десерт своими руками

Если вы любите не только есть десерты, но и готовить их, почему бы не готовить собственные десерты еженедельно? Кроме того, готовя десерты самостоятельно, вы контролируете их состав. Никаких искусственных добавок или консервантов, которые могут вызвать вздутие живота! Только натуральное домашнее лакомство, которым можно наслаждаться без вреда для здоровья.

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