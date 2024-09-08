Как легко поддерживать свою форму: советы от экспертов

Чтобы стать сильнее, стройнее и чувствовать себя лучше, вам не нужно покупать дорогие индивидуальные тренировки или участвовать в ультрамарафонах. Если вы питаетесь правильно, вам достаточно больше двигаться и вводить здоровые привычки.

Специалисты по фитнесу и здоровью поделились простыми советами, которые помогут каждому держать себя в отличной форме. Больше об этом пишет eatthis.com.

Соединяйте телефонные разговоры с прогулками

"Нет никаких причин, почему вы не можете одновременно разговаривать по телефону и прогуливаться. Прогулки – это простой способ двигаться, а телефонный разговор займет ваше внимание. Это позволит поддерживать связь с близкими, одновременно получая порцию физической активности, даже если вы просто ходите по квартире", – говорит тренер Эшли Ван Берскирк.

Потянитесь при просмотре телевизора

Растяжка помогает снизить уровень кортизола – гормона стресса, вызывающего желание есть вредные продукты.

"Хотя растяжка не сжигает много калорий, она помогает расслабиться. Когда мы расслаблены, мы реже тянемся к сладостям или алкоголю, которые негативно влияют на наше здоровье", – объясняет инструктор из йоги Клара Робертс-Осс.

Держите фитнес-оборудование на видном месте

"Упрощайте свою физическую активность, создавая вокруг себя среду, которая поощряет движение. Оставляйте гири или гантели на полу, чтобы они всегда были под рукой. Это может напоминать вам о необходимости использовать их в течение дня", – советует тренер и консультант по похудению Дориан. Джонсон.

Формируйте новые привычки

"Внедряйте маленькие изменения в свой привычный распорядок. К примеру, делайте 15 приседаний после чистки зубов", – говорит тренер Саара Хаапанен. Этот процесс называется накоплением привычек и помогает постепенно добавлять полезные действия в свой день, не воспринимая их как дополнительные задачи.

Чистите зубы после каждого приема пищи

Тренер Лиза Шрайбер рекомендует чистить зубы сразу после еды, чтобы снизить желание перекусить. Это может помочь избежать употребления лишних калорий.

Пейте воду в течение дня

"Гидратация является ключом к нормальной работе организма. Недостаточное количество воды замедляет обмен веществ, что может препятствовать похудению. Поставьте все стаканы воды на стол в начале дня, чтобы следить за количеством выпитого", – утверждает специалист по фитнесу Аллен Конрад.

Ходите больше

"Ходьба - один из самых эффективных способов быть в форме. Это простое упражнение, которое улучшает метаболизм, укрепляет сердце и мозг. Я советую ходить по лестнице вместо лифта или парковаться подальше от назначения", - говорит Роберт Гербст, 19-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу.

Делайте приседания в течение дня

"Делайте по 10 приседаний несколько раз в день. Приседания укрепляют мышцы и улучшают осанку, уменьшая боль в спине", – рекомендует физиотерапевт Джилл Рубин.

Танцуйте для удовольствия

"Нет ничего лучше для поднятия настроения, чем танцы. Включите музыку, двигайтесь, как вам хочется, и наслаждайтесь каждым мгновением. Это повысит уровень эндорфинов и обязательно вызовет улыбку на вашем лице", – говорит эксперт Милана Перепелкина.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения по уменьшению талии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.