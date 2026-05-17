Дешевле скумбрии и полезнее лосося: какую рыбу диетологи советуют есть регулярно

Многие люди считают, что полезная рыба обязательно должна быть дорогой. Однако диетологи убеждают: доступные продукты также могут приносить огромную пользу организму.

Одной из таких недооцененных рыб специалисты называют сардины, которые содержат много важных витаминов и полезных жиров. Эксперты советуют чаще добавлять их в рацион для поддержания сердца, сосудов и иммунитета, пишет OBOZ.UA.

Сардины являются отличным источником Омега-3 жирных кислот. Эти полезные жиры помогают поддерживать нормальное артериальное давление, способствуют очищению сосудов и положительно влияют на работу сердца. Кроме того, регулярное употребление такой рыбы может помочь нервной системе и даже улучшить эмоциональное состояние.

Также сардины содержат много белка, который легко усваивается организмом. Именно поэтому их рекомендуют людям всех возрастов – от молодежи до пожилых людей. Они хорошо подходят как для тех, кто придерживается диетического питания, так и для спортсменов.

Еще одно преимущество этой рыбы – высокое содержание витамина D. Он необходим для поддержания прочности костей, нормальной работы иммунной системы и хорошего самочувствия. К тому же сардины хорошо насыщают и помогают дольше не чувствовать голод.

Специалисты подчеркивают, что по соотношению цены и пользы сардины часто превосходят даже лосось. Хотя красная рыба имеет статус более "премиальной", доступные сардины способны обеспечить организм большим количеством полезных веществ без значительных затрат.

В то же время эксперты советуют внимательно относиться к выбору продукта. Покупать консервированные сардины стоит только от проверенных производителей и в надежных магазинах или супермаркетах, чтобы быть уверенными в качестве рыбы.

