Детокс-день: как перезагрузить свое тело

Нуждаетесь в перезагрузке после рабочей ночи или просто в здоровом образе жизни? Обратите внимание на однодневный детокс для тела! News Bytes рассказал о преимуществах такого дня.

Преимущества детоксикации организма

Прежде чем углубиться в детокс-план, давайте рассмотрим его преимущества. Такая диета снабжает организм жизненно важными питательными веществами, ускоряет метаболизм, повышает уровень энергии и способствует психическому благополучию. Кроме того, она может помочь при похудении.

Утро

Начните свой день со стакана лимонной воды. Выжмите сок в стакан горячей воды и наслаждайтесь его вкусом. Замените интенсивную тренировку йогой, чтобы положительно начать утро. Позавтракайте легкой пищей, например, вареным яйцом и вкусным клубничным смузи.

Обед

Во второй половине дня предпочтите расслабление и избегайте лишних нагрузок. Делайте регулярные перерывы каждые 20 минут, чтобы поддерживать активность тела и ума. Выбирайте обед, богатый клетчаткой, например освежающий фруктовый и овощной салат или супы, а также выпейте тонизирующий огуречный или капустный сок.

Вечер

Перед ужином сделайте несколько успокаивающих дыхательных упражнений или займитесь йогой. Для трапезы выберите нежирные источники белка, такие как тофу, ростки или отварные бобы в сочетании с овощами.

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