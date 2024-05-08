Детоксикация волос: узнайте, как это сделать и почему это важно
Кремы для волос, сыворотки, кондиционеры и все те средства, которые вы используете для шелковистых, гладких и сильных волос, скорее всего, оставляют на коже головы отложения. Большинство средств по уходу содержат немало химических веществ, и со временем они могут нанести непоправимый вред вашим волосам.
Детоксикация волос – отличный способ вывести токсины и остатки продуктов на коже головы. Мы расскажем вам, в чем польза такой процедуры и как ее сделать.
Почему следует проводить детоксикацию волос?
Обычные средства по уходу за волосами содержат много химических веществ, которые могут повредить ваши пряди, если их часто использовать. Детоксикация волос – отличный способ восстановить баланс кожи головы и предотвратить накопление продуктов.
Кроме того, ежедневная детоксикация волос также способствует здоровому росту волос, укрепляя волосяные фолликулы и снижая риск возникновения инфекций кожи головы, таких как перхоть и акне.
Сделайте собственную детоксикационную маску из пищевой соды и воды
Неофициальные данные свидетельствуют о том, что пищевая сода устраняет скопление на коже головы. Чтобы приготовить эту детоксикационную маску, вам нужно смешать три стакана горячей воды с половиной стакана пищевой соды.
Когда смесь достигнет комнатной температуры, нанесите ее на кожу головы и мягко помассируйте. Тщательно смойте и кондиционируйте. Делайте это раз в неделю для здоровья кожи головы.
Яблочный уксус также является отличным детоксикационным ингредиентом.
Разведенный уксус – отличный рецепт для очищения волос и придания им свежего вида.
Смешайте четверть стакана уксуса с двумя стаканами воды. Теперь вымойте волосы обычным шампунем без содержания химических веществ и нанесите кондиционер. Тщательно прополоскав волосы, нанесите на него разбавленный уксусный раствор. Затем не мойте голову. Дайте волосам высохнуть на воздухе.
Что делать после детоксикации?
Возвращаться к прежнему режиму после детоксикации волос – плохая идея. Хотя полностью проститься с регулярными процедурами для волос невозможно, вы можете снизить их частоту.
Кондиционирование волос является абсолютной необходимостью, чтобы помочь прядям восстановиться и удерживать влагу. Избегайте шампуней и средств, содержащих сульфаты и парабены в качестве ингредиентов.
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