Несколько советов, как не повредить волосы летом

Лето требует не только большого количества солнцезащитных средств на коже, но и времени на усиленный уход за волосами. Длительное влияние УФ-лучей может привести к тому, что волосы потеряют свой цвет, станут ломкими, вьющимися и сухими.

Мы собрали вам несколько эффективных советов, которые помогут защитить ваши волосы от повреждений этим летом.

Накрывайте волосы шарфом или шляпой

Так как многослойная одежда защищает кожу от повреждений, мы рекомендуем накрывать волосы, чтобы защитить их от солнечных лучей. Используйте шарфы или шляпы, чтобы защитить волосы от солнца.

Также очень важно использовать средства или кондиционеры с SPF-фильтром. Однако не забывайте смывать их, когда возвращаетесь домой.

Подстригайтесь в начале лета

Если ваши волосы повреждены и имеют секущиеся кончики, поверьте, что летняя жара только усугубит ситуацию. Идеальный способ справиться с этой ситуацией – сделать идеальную летнюю стрижку к началу сезона.

Если вы не сторонник кардинальных стрижек, вы также можете подровнять волосы, чтобы избежать ломких секущихся кончиков.

Мойте голову с помощью моющего средства или сухой мойки

Хотя потливость и загрязнение требуют частого мытья волос, вы можете не мыть голову шампунем, а попробовать другое мыть волосы, чтобы избежать полного высыхания волос.

Комить – это метод мытья волос только кондиционером без использования шампуня. Но если вы замечаете, что волосы становятся слишком жирными, вы можете выбрать сухое мытье волос.

Пейте достаточно жидкости, чтобы оставаться увлажненными

Хотя каждый из приведенных выше шагов поможет вам уменьшить вред от жары, самый важный совет, которым не стоит пренебрегать, – это поддерживать свой организм в состоянии гидратации. Большое потребление воды имеет решающее значение для того, чтобы ваши волосы оставались увлажненными и питательными.

Если вы ненавидите пить воду, добавьте в свой рацион фрукты и овощи, богатые жидкостью, – это идеальный способ удовлетворить ваши потребности в увлажнении.

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