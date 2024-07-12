Диета Бантинга: особенности рациона для похудения

Диета Бантинга характеризуется низким содержанием углеводов и высоким жиром и белками в рационе. Диета направлена на переход основного источника энергии из углеводов на жиры, метаболического состояния, известного как кетоз.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что во время кетоза организм человека производит кетоны от распада жира, что может быть альтернативным источником топлива для мозга и мышц.

Принципы диеты Бантинга:

Ограничение потребления углеводов

Диета характеризуется минимальным потреблением углеводов, особенно речь идет о рафинированном сахаре и переработанных зернах. Поэтому следует избегать сладких напитков, десертов, белого хлеба, макарон и крахмалистых овощей.

Здоровые жиры

Следует выбирать продукты со здоровыми жирами. А именно авокадо, оливковое и кокосовое масло, орехи, жирную рыбу. Эти продукты способствуют ощущению сытости.

Умеренное потребление белков

Следует потреблять белки из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.

Избегание обработанных продуктов

Диета направлена на уход от потребления высокообработанных и искусственных продуктов.

Преимущества диета Бантинга:

потеря веса;

улучшение уровня сахара в крови;

улучшение здоровья сердца;

улучшение умственной ясности и сосредоточенности;

снижение воспаления.

Недостатки диеты Бантинга:

пищевой дисбаланс;

кето-грипп;

строгое ограничение.

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