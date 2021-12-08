Питание для людей со второй группой крови: что разрешено и запрещено

Учитывая генетические особенности организма людей со II (А) группой крови, разрабатывать их повседневное питание необходимо на основе свежих овощей и фруктов, а также регулярно включать бобовые и цельнозерновые продукты. В то же время, исключения вредной пищи и соблюдение определенного рациона, а также регулярные спортивные упражнения помогут минимизировать риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и надолго сохранят молодость и здоровье.

Такое заключение сделал по результатам исследований врач-натуропат, основатель Института человеческой индивидуальности Питер Д'Адамо. Именно он разработал известную в мире концепцию правильного питания в зависимости от группы крови "4 группы крови – 4 пути к здоровью".

В своем труде Питер Д'Адамо акцентирует внимание на том, что носители этой группы крови имеют низкий уровень соляной кислоты в желудке и высокий уровень пищеварительных ферментов, позволяющих эффективно переваривать углеводы. С другой стороны эти же факторы вместе с низким уровнем кишечной щелочной фосфатазы осложняют переваривание и метаболизм животных белков и жиров.

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Разрабатывая конкретную диету, врач отмечает, что если правильно и сбалансированно составить рацион, учитывая особенности организма по группе крови, человек может не только похудеть, но и обогатиться полезными веществами и продлить свою здоровую жизнь и молодость.

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