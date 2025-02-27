Диета или спорт: что важнее для похудения

Ожирение остается одной из самых распространенных проблем современного общества, ведь его уровень за последние десятилетия стремительно вырос. Утрата лишнего веса и поддержание достигнутого результата требуют комплексного подхода, сочетающего правильное питание и физическую активность.

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Новое исследование показало, что лучшие результаты дает сначала контроль рациона, а затем постепенное добавление тренировок. В то же время эксперты отмечают, что формирование здоровых привычек играет ключевую роль в долгосрочном сохранении веса, пишет eatthis.com.

Новый научный эксперимент, опубликованный в New England Journal of Medicine, имел целью определить самую эффективную стратегию для стабильного снижения веса. В ходе исследования ученые наблюдали за 215 участниками с ожирением и пришли к выводу, что наилучших результатов достигают те, кто сначала корректирует пищевые привычки, а затем добавляет физические нагрузки умеренной и высокой интенсивности в сочетании с медикаментозной поддержкой.

Речь идет о препарате лираглутид – аналог гормона GLP-1, подавляющий аппетит. Лираглутид действует подобно природному гормону, который производится кишечником в ответ на прием пищи, способствуя ощущению сытости.

"Среди распространенных побочных эффектов лираглутида – тошнота. Начало приема с минимальной дозы и постепенное ее повышение помогают снизить риск нежелательных реакций", – объясняет ведущий автор исследования профессор Сигне Соренсен Тореков.

Как проходило исследование?

Испытание длилось год, а его участников разделили на четыре группы. Две получали лираглутид, а две – плацебо. Одна из групп, принимавших препарат, выполняла физические упражнения: 75 минут интенсивных нагрузок или 150 минут умеренной активности в неделю (или их комбинацию). Другая группа принимала лекарства без физических тренировок. Такой же принцип действовал и для тех, кто получал плацебо.

По завершению эксперимента выяснилось, что участники, принимавшие только плацебо без физических упражнений, восстановили около половины утраченного веса. Зато те, кто занимался спортом или принимал лираглутид, сумели сохранить результат. Однако лучшие показатели продемонстрировала группа, которая объединяла оба метода: они потеряли больше жировой массы, сохранив мышечную ткань, а также имели более высокий уровень физической подготовки, снижение уровня глюкозы в крови и общее улучшение качества жизни.

Всем ли доступен медикаментозный подход?

Вопреки положительным результатам, лираглутид является рецептурным препаратом, поэтому не каждый может им воспользоваться. Некоторые специалисты даже советуют избегать медикаментозных средств для похудения.

"Я не рекомендую подавители аппетита, поскольку организм к ним привыкает, и человек не приобретает здоровые пищевые привычки", – отмечает доктор Лиза Янг.

При этом исследование доказывает: даже без лираглутида участники регулярно занимались спортом, смогли сохранить достигнутый результат. Важную роль играет и начальный этап, когда все участники соблюдали диету.

"Главное – изменить поведение, научиться контролировать размер порций, выбирать полезные продукты с умеренной калорийностью и формировать стойкие пищевые привычки. И, конечно, физическая активность является ключевым элементом. Необходимо разработать такой стиль жизни, который можно поддерживать долгосрочно", – заключает Янг.

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