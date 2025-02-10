Маленькие порции – большой результат: секрет плоского живота от диетолога

Чтобы достичь плоского живота, не обязательно следовать строгим диетам или голодать. Диетолог Меган Стоупс предлагает простой, но эффективный подход: более частые, но меньшие приемы пищи в течение дня.

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Этот метод помогает поддерживать метаболизм, избегать переедания и снизить вздутие живота. Издание eatthis.com рассказывает, как простые изменения в питании могут помочь вам добиться желаемых результатов.

Чтобы легко адаптироваться к новому режиму питания, Стоупс советует продолжать завтракать, обедать и ужинать, но в меньшем количестве и добавлять две небольшие закуски между основными приемами пищи. Важно, чтобы каждый прием пищи включал качественные источники белка и клетчатки, чтобы дольше оставались сытыми.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что диета, богатая белками, может являться эффективной стратегией для достижения плоского живота. Она помогает уменьшить чувство голода и повышает энергетические затраты организма.

Еще одна причина, почему живот может выглядеть не таким плоским, как хочется – вздутие. Стоупс добавляет, что потребление меньших порций пищи, но чаще помогает избежать тяжелого пищеварения, которое часто возникает после больших порций.

"Если вы склонны к вздутию живота, регулярные небольшие приемы пищи могут облегчить нагрузку на пищеварительную систему, предотвращая дискомфорт, связанный с большим количеством пищи", - добавляет диетолог.

Исследование, проведенное в 2019 году, подтвердило, что регулярное употребление небольших порций пищи в течение дня может снизить вздутие, улучшить здоровье сердца и помочь сохранить плоский живот.

Еще одно исследование показало, что частое питание более четырех раз в день может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Если вы хотите попробовать такой режим питания, не забывайте о любимых закусках между основными приемами пищи и смело экспериментируйте!

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