Трансформация питания: 8 привычек, мешающих вам быть в форме
Ваши пищевые привычки играют немаловажную роль в поддержании здоровья и энергии. Неправильное питание может привести к разным проблемам: от лишнего веса до хронических заболеваний.
Важно обращать внимание на то, что мы едим и когда это делаем. Издание eatthis.com рассказывает о самых распространенных вредных привычках и советах от экспертов, и как их исправить для лучшего самочувствия.
Перекусы между основными приемами пищи
Если вы привыкли часто перекусывать, это может привести к нежелательным последствиям для здоровья. "Слишком частые перекусы могут стать причиной переедания, избытка калорий и, наконец, ожирения", – объясняет доктор Димитар Маринов.
Важно обеспечить себя более сытными основными блюдами, чтобы снизить потребность в закусках. К примеру, добавляйте больше овощей, цельнозерновых продуктов и белка к основным блюдам, а для перекусов выбирайте здоровые продукты, такие как фрукты.
Есть слишком быстро
Быстрое питание обычно приводит к проблемам с пищеварением. "Когда вы едите быстро, организм не успевает посылать сигналы насыщения", – объясняет Маринов. Вместо спешки, старайтесь есть медленно, пережевывать пищу более тщательно и делать перерывы между укусами.
Небольшое количество воды
Недостаточное потребление воды может быть причиной переедания и набора веса. "Иногда наше тело путает чувство жажды с голодом", – говорит Маринов. Решением может быть регулярное употребление воды перед едой.
Частые заказы еды на вынос
Привычка часто заказывать еду из ресторанов может вызвать серьезные проблемы с питанием, поскольку вы не контролируете состав блюд.
"Хуже всего, когда люди привыкли пользоваться сервисами доставки еды. Так вы не знаете, какие продукты используются в приготовлении", - отмечает доктор Ахмед Хелми. Его совет – замораживать готовые блюда, чтобы быстро разогревать их в домашних условиях, сохраняя контроль над ингредиентами и способом приготовления.
Подсчет калорий
Слишком частое подсчет калорий может привести к ограничению и неправильному отношению к пище. "Нужно избавиться от привычки подсчитывать калории, ведь еда – это не просто цифры. Важно получать удовольствие от каждого приема пищи и слушать сигналы своего тела", – советует Эмма Таунсин, доктор медицинских наук. Если вы все же хотите контролировать питание, попытайтесь отказаться от калькуляций и сосредоточиться на удовольствии от еды.
Бессознательное поедание
Бездумное поедание, в частности перекусы во время скуки или стресса, может стать серьезной проблемой. "Когда люди бездумно едят, они часто не получают истинного удовольствия от еды", – объясняет Арлин Б. Энглендер, психотерапевт. Если вы хотите избежать бессознательного поедания, займитесь активными и продуктивными делами, чтобы заполнить это время.
Переедание после еды
Привычка есть остатки из тарелки, особенно когда дело касается остатков детских блюд, может привести к избыточному весу. "Даже 100 лишних калорий в день может привести к увеличению веса на 4,5 кг в год", – отмечает доктор Эмбер О'Брайен.
Чтобы избежать этого, старайтесь подавать детям порции, которые они действительно съедят, чтобы у вас не было соблазна унести остатки.
Пропуск приемов пищи
"Пропуск завтрака – это привычка, от которой нужно избавиться", – отмечает Натали Аллен, зарегистрированный диетолог. Это приводит к замедлению метаболизма и нарушению обмена веществ. Вместо того чтобы пропускать приемы пищи, лучше организуйте свое питание таким образом, чтобы есть регулярно маленькими порциями.
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