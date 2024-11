Диета, которая поможет предотвратить деменцию: о чем говорит наука

Деменция, в частности болезнь Альцгеймера, является серьезной проблемой, которая может угрожать с наступлением старения. И хотя ее невозможно полностью предотвратить, исследования показывают, что здоровье мозга можно поддерживать с помощью правильной диеты, физических упражнений и контроля уровня давления.

В частности, диета MIND, которая сочетает принципы средиземноморской и DASH диет, может улучшить когнитивные функции, отсрочить симптомы деменции и стать частью вашей общей стратегии сохранения умственного здоровья. Как она работает и из чего состоит, рассказали в Eat This, Not That.

Определение диеты MIND

Диета MIND сочетает элементы средиземноморской и DASH-диет, что фокусируясь на здоровых жирах, низком содержании обработанного сахара и продуктах, которые снижают воспаление. Она позволяет потребление бобовых, цельного зерна, фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы и орехов, при этом ограничивая потребление красного мяса и обработанных продуктов.

Этот подход доказано снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера, а также замедляет возрастное снижение когнитивных функций. Таким образом, диета MIND способствует здоровью сердца и общему улучшению здоровья благодаря уменьшению потребления насыщенных жиров и обработанной пищи.

Питание при MIND

Диета MIND - это режим питания, рекомендующий употребление продуктов, полезных для мозга и сердца. Эта диета включает потребление зеленых листовых овощей (6 порций в неделю), других овощей (1 порция в день), ягод (2 порции в неделю), цельнозерновых продуктов (3 порции в день), рыбы (1 порция в неделю), птицы (2 порции в неделю), фасоли (3 порции в неделю), орехов (5 порций в неделю) и оливкового масла. Кроме того, она позволяет употреблять вино по 1 бокалу в день, в зависимости от состояния здоровья.

Стоит отметить, что хотя диета MIND может помочь сохранить здоровье мозга и замедлить развитие деменции, полностью предотвратить болезнь она не может. Поэтому важно вовремя проконсультироваться с врачом относительно питания и изменений образа жизни, чтобы поддержать когнитивное здоровье.

