Пищевые привычки, вызывающие деменцию: чего советуют избегать диетологи

Деменция и болезнь Альцгеймера могут существенно повлиять на вашу жизнь, но существуют способы замедлить их развитие. Физическая активность, контроль потребления алкоголя и курения, а также здоровый рацион могут сыграть важную роль в укреплении вашего здоровья.

Кроме того, специализированные противовоспалительные диеты, такие как средиземноморская, MIND и DASH, демонстрируют обнадеживающие результаты в борьбе с этими заболеваниями. О чем стоит помнить и чего избегать в рационе, чтобы поддержать здоровье мозга, рассказали в Eat This, Not That.

Пища с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров

Ограничьте потребление трансжиров для защиты здоровья мозга. Избегайте жареных блюд, выпечки и хлебобулочных изделий, поскольку они часто содержат вредные жиры. Помните, что регулярное употребление таких продуктов может повысить риск заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

Бесцветная и однотипная пища

Добавьте в свой рацион яркие фрукты и овощи, которые содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Они укрепляют иммунную систему и поддерживают общее здоровье. Диета MIND (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая направлена на лечение гипертонической болезни, рекомендует включать много зеленых листовых овощей и ягод. Это помогает снизить риск деменции и улучшить функцию мозга.

Добавленный сахар

Также, диета MIND акцентирует на ограничении потребления добавленного сахара, что делает ее более гибкой и легкой для соблюдения. Она не является строгой, однако предлагает здоровые привычки, которые могут помочь отсрочить болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что высокий уровень сахара в крови может повышать риск развития этой болезни. Однако, уменьшение добавленного сахара в пользу натуральных источников, таких как фрукты, может положительно повлиять на здоровье мозга.

Алкоголь в большом количестве

Умеренное употребление алкоголя оказывает незначительное влияние на когнитивное здоровье, но чрезмерное потребление может серьезно навредить работе мозга. В частности, большое количество вина может привести к нейротоксическим эффектам и повысить риск деменции. Кроме того, алкоголь может уменьшить белое вещество в мозге и витаминов, необходимых для памяти.

