Диета при гипертиреозе: что есть для нормализации работы щитовидной железы
Гипертиреоз - это состояние, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов, которые необходимы для нормальной работы организма. При гипертиреозе человек может испытывать повышенную активность, увеличение аппетита, дрожание рук, недомогание в теплой атмосфере, увеличение сердечного ритма, потерю веса и проблемы со сном.
Чтобы не ухудшать состояние и начать лечение вовремя, необходимо сдать анализы на гормон, обратиться к эндокринологу и ввести изменения в привычный рацион. Что есть при гипертиреозе, узнавали в OBOZ.UA.
Диета с низким содержанием йода
При гипертириозе нет необходимости в дополнительном употреблении йода, поскольку этот компонент участвует в выработке гормонов щитовидной железы. Именно поэтому, стоит обратить внимание на продукты и напитки с низким содержанием йода. В частности, откажитесь от йодированной соли и растительного масла в пище, потребляя больше свежих овощей и фруктов. Также, можно пить чай, черный кофе, несоленые орехи и ореховое масло.
Употребление пищи, богатой клетчаткой
При усталости и потере веса, что характерно при гипертиреозе, следует потреблять питательную пищу. Такая еда должна придавать энергию и помогать работе пищеварительной системы, с которой также есть проблемы из-за гипертиреоза. Клетчатка содержится в таких продуктах, как: цитрусовые, яблоки, бобы, ягоды, кокос, чечевица, орехи и семена льна.
Пища с высоким содержанием кальция
Для укрепления костей, стоит потреблять молочные продукты. Также, много кальция содержится в шпинате, белокочанной капусте и фасоли.
Продукты, содержащие селен
Селен может сбалансировать работу щитовидной железы, а именно улучшить метаболизм, предотвратить повреждение клеток и защитить от болезней. Для этого можно потреблять селеновые добавки и такие продукты, как:, кускус, семена чиа, грибы, чай, рис, овсяные отруби и семена подсолнечника.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о продуктах, которые помогают в работе щитовидной железы.
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