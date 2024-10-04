Диета, танцы и йога: как Бритни Спирс похудела на 9 килограммов
В течение многих лет Бритни Спирс переживала взлеты и падения, но сейчас ее карьера набирает обороты – новый альбом Glory и успешные выступления в Лас-Вегасе. Однако внимание привлекает не только ее профессиональный успех, но и поразительное похудение – певица сбросила 9 килограммов, что стало значительным результатом после многих лет перемен в весе.
Бритни не скрывает, как ей удалось добиться таких результатов. И что приятнее всего, ее методы не требуют больших затрат на специальные программы питания или эксклюзивные спортзалы, отмечает eatthis.com.
Отказ от нездоровой пищи и переход на низкоуглеводную диету
Раньше Бритни не могла устоять перед фастфудом: она часто лакомилась чипсами, фрапучино и картофелем фри. Однако певица изменила свой рацион, перейдя на диету с высоким содержанием белков и низким уровнем углеводов. В то же время она не отказывает себе в небольших удовольствиях – иногда позволяет себе кусочек шоколада или пиццы. В разговоре с New York Daily News Спирс призналась, что предпочитает сырую пищу: суши и свежие фрукты стали основными продуктами ее питания.
Тренировка, но без фанатизма
Когда речь идет о физических упражнениях, Бритни показывает, что она не так уж далека от обычных людей. "Ходить в спортзал – это не всегда весело, и делать это каждый день было бы ужасно", – сказала она. Ей достаточно тренироваться два-три раза в неделю, что позволяет чувствовать себя хорошо и добиваться желаемых результатов.
Танцы – ее любимое кардио
Кардиотренирование является ключевым аспектом в процессе похудения, однако это вовсе не означает, что необходимо потеть часами на беговой дорожке.
"Танцы – это отличная кардионагрузка. Они тяжелые, но при этом доставляют удовольствие", – поделилась Бритни. Ее тренер Кейси Дьюк, известный фитнес-инструктор, также подчеркивает важность танцев: "Просто включаете музыку, и в течение 30 минут танцуете, потеете и получаете от этого удовольствие".
Специальные тренировки для тонуса
Во время пребывания в Лос-Анджелесе Бритни дважды в неделю занимается йогой. По словам ее тренера Элизабет, каждое занятие длится час-полтора, и включает разнообразные упражнения для укрепления мышц, особенно бедер и ягодиц.
Занятия в воде
Когда Бритни не посещает тренажерный зал, она занимается плаванием или йогой. "Если я не тренируюсь в зале, то либо плаваю, либо делаю упражнения по йоге", – рассказала она.
Фокус на укреплении основных мышц
Тренер Тони Мартинес, работавший с Бритни во время ее выступлений в Лас-Вегасе, рассказал, что звезда любит упражнения, направленные на укрепление мышц кори. "Она очень настойчива, старается сделать все правильно", – отмечает он. Для тренировок используются специальные "основные диски", помогающие в выполнении упражнений для мышц кора, таких как альпинисты или повороты туловища с подтягиванием колен.
Таким образом, Бритни Спирс доказала, что благодаря комплексному подходу, включающему правильное питание, регулярные упражнения и танцы, можно добиться отличных результатов, не прибегая к экстремальным мерам.
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