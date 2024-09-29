Секреты похудения Дженнифер Гадсон: как звезда сохраняет форму более 7 лет

Дженнифер Гадсон смогла избавиться от впечатляющих 36 килограммов, изменив размер своей одежды. Однако еще более впечатляющим является то, что певица, обладательница премии "Грэмми", на протяжении более семи лет не позволяла себе вернуть утраченные килограммы!

Хотя большинство исследований свидетельствуют о том, что сильно похудевшие люди обычно набирают вес снова, Дженнифер удалось удержать свою стройную фигуру. Издание eatthis.com собрало основные советы звезды по похудению и удержанию веса.

Правильные продукты

Дженнифер считает, что ключом к успеху является окружение себя правильными продуктами и порциями, а также избегание соблазнов.

"Я не держу много ненужной еды у себя дома, потому что я слежу за тем, что им. Я выношу лишнее в комнату", – призналась Дженнифер.

Берите пример с Гадсоном: прячьте нездоровую пищу подальше и окружайте себя здоровыми вариантами, чтобы сделать правильный выбор более легким.

Упражнения без зала

"У меня нет времени на тренировку, просто контролирую свое питание", – сказала Дженнифер. Несмотря на то что она не посещает тренажерный зал, Гадсон все равно поддерживает активность. Она призналась, что выбирает для этого альтернативные способы: "Я люблю играть в баскетбол. Это весело, и ты даже не замечаешь, как тренируешься. Ты просто поддерживаешь метаболизм и заряжаешься энергией", – добавляет она.

Исследования подтверждают, что даже без регулярной тренировки можно быть активной. Например, подъем по лестнице в течение трех минут после еды помогает снизить уровень инсулина и стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом 2-го типа. Если ваша работа сидячая, обязательно вставайте и двигайтесь в течение дня.

Шоколад – не враг

"У меня всегда должен быть шоколад – это как сигарета. Я не курю, но он очень меня успокаивает", – поделилась Дженнифер. Интересно, что люди, позволяющие себе иногда есть "запретные" продукты, достигают лучших результатов в похудении. Удовлетворение тяги может ускорить метаболизм и помогает избежать чувства ограничения, что делает диету более легкой для соблюдения.

Никаких суровых диет

Гадсон отмечает: "Это изменение образа жизни, а не диета".

Она рассказала, что ей пришлось пересмотреть свой рацион: "Я отказывалась от определенных продуктов, считая это здоровым. Например, не ела макароны, жареную пищу, красное мясо, пиццу целых десять лет!". Однако такие крайние диеты оказались непригодны для здорового функционирования организма. Экстремальные ограничения не только трудно соблюдать, но также могут быть вредными.

Гадсон рекомендует искать сбалансированные подходы: подготовка блюд и употребление меньших порций в течение дня помогут достичь длительного результата без строгих ограничений.

Ее пищевые ритуалы

Дженнифер также подчеркивает важность осознанного питания. "Я очень тщательно отношусь к тому, что употребляю", – объясняет она.

Гадсон иногда даже откладывает еду, если считает, что время для этого еще не пришло. Внимательное питание помогает не только контролировать, когда есть, но и что, сколько и где.

Диетолог Кэролин Браун отмечает, что еда перед телевизором может спровоцировать переедание. Реклама и отвлечения могут привести к тому, что мы перестаем контролировать количество пищи. Поэтому полезно устанавливать ритуалы, например, всегда есть за столом и полностью сосредоточенными на процессе.

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