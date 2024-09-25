Тренировки, йога и кикбоксинг: здоровые ритуалы Идриса Эльбы для активной жизни

Возможно, вы не знаете всех деталей о жизни Идриса Эльбы, но есть одно, что стоит отметить – в своем возрасте актер выглядит очень благодаря бережному отношению к своему здоровью. Он уделяет большое внимание уходу за собой, считая это важным аспектом своей жизни, несмотря на насыщенный график.

Эльба приобрел большую популярность благодаря многочисленным ролям. Идрис также является успешным продюсером и музыкантом, а в свободное время увлекается диджеингом. Более того, как он поддерживает себя в идеальной форме, пишет eatthis.com.

Идрис Эльба ставит тренировку и внешний вид в приоритет.

Взглянув на его Instagram, легко заметить, что тренировки и уход за собой занимают важное место в жизни Эльбы. Актер подчеркивает: "Когда я в форме, я более сосредоточен. Мне легче контролировать свои эмоции, у меня больше терпения, а мое настроение более стабильное. Это положительно влияет на все мои отношения. Я более внимательный и яснее мыслю. Когда же я не в форме , я становлюсь ленивым".

Он обожает кикбоксинг

Одно из любимых занятий актера – это кикбоксинг. "Некоторые люди хотят быть просто подтянутыми или способны пробежать большое расстояние, но для меня основной целью в фитнесе является готовность к бою", - признается актер.

Кикбоксинг требует крепкой физической подготовки, поскольку требует сильной работы корпуса тела. Одним из его тренировочных секретов является выполнение берпи, но с усложнением. Он объясняет: "Я делаю берпи с дополнительным движением – после прыжка я ползаю на руках вперед и назад, а затем выполняю звездный прыжок. Обычно делаю около 15 таких упражнений и завершаю тренировку".

Он любит йогу и утреннее плавание

Кроме кикбоксинга, Эльба увлекается йогой. "Горячая йога в природной среде – это несколько иное, чем в помещении. Теплый климат придает особое чувство – это не искусственное тепло, а природное. Все потеют, но среда настолько приятна, что это кажется более органичным", – говорит Эльба.

Еще одно занятие, которое доставляет ему удовольствие, – это утреннее плавание. Он признается: "Недавно начал плавать утром. Прыгать в холодную воду сначала кажется нелогичным, но это очень бодрит".

Иногда он принимает душ несколько в день

Идрис Эльба иногда принимает душ несколько в день, потому что любит быть чистым. Он также очень внимательно относится к уходу за бородой и волосами. "Я часто бреюсь, потому что волосы быстро растут до конца дня. Кроме того, я принимаю душ ежедневно, иногда даже несколько раз", – говорит актер.

Благодаря таким здоровым привычкам Идрис Эльба всегда выглядит великолепно и излучает уверенность и красоту.

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