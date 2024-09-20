Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд: их общие тренировки – пример для подражания

Когда речь идет о командной работе, вдохновляйтесь актрисой Габриэль Юнион и экс-баскетболистом Дуэйном Уэйдом. Эта пара демонстрирует примерные отношения, поддерживая друг друга как в семейной жизни, так и в спорте.

Они тоже поражают своей преданностью фитнесу. Их тренировки являются тем, на что стоит обратить внимание на мотивацию и подражание, отмечаетeatthis.com.

Особенности тренировок с использованием гантелей и мяча для стойкости

В своем Instagram Габриэль Юнион опубликовала видео из тренажерного зала, где они с Дуэйном выполняют интенсивные кардио- и силовые упражнения. Это видео набрало более 1,9 миллионов просмотров и 151 тысячу лайков. На видео видно, как они выполняют упражнения на беговой дорожке, жими ногами, упражнения с мячом для стабильности и жим гантелей, а также тренировки с подвесными ремнями и лентами сопротивления.

Преимущества совместных тренировок

Габриэль и Дуэйн точно знают, как поддерживать себя в форме. И это не просто совпадение! Исследование, опубликованное в журнале Social and Personal Relationships, показывает, что многим людям сложно самостоятельно поддерживать фитнес-режим. Однако пары, которые тренируются вместе, обычно добиваются больших успехов. Общие тренировки не только способствуют физическому здоровью, но и улучшают общее качество жизни. Джудит Гир, автор исследования, отмечает: "Всегда легче найти мотивацию для тренировок, когда рядом поддерживающий и ободряющий партнер".

Разнообразные упражнения для партнеров

Владелец спортивного центра на Гавайях Саманта Кэмпбелл рассказывает, что она вместе с мужем Нилом Терпином выполняет упражнения для укрепления тела, которые подойдут каждой паре. Она рекомендует добавлять кардио-элементы, такие как прыжки со скакалкой или бег на месте с высоким подниманием колен, выполняя их в течение 30-60 секунд между другими упражнениями. Среди предложенных упражнений для пар есть планка с партнером, удары локтями на диване, боковые выпады с подвесными ремнями, передача мяча, подбрасывание подушки в стиле "мертвого жука" и прыжки на одной ноге.

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